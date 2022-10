Les meilleurs conseils de la rédaction pour s’occuper en Principauté et aux alentours !

Déguster les saveurs d’automne au « Marché des cueilleurs »

L’été est bel et bien terminé et on le ressent jusque dans nos assiettes ! Le Marché de Monte-Carlo organise, ce samedi 8 octobre, un nouveau marché à thème, de 8 heures à 14 heures. En plus des produits vendus par les commerçants habituellement présents, vous pourrez vous régaler grâce aux champignons, châtaignes et autres produits forestiers.

Infos pratiques :

Le samedi 8 octobre

Marché de Monte-Carlo

De 8 heures à 14 heures

Accès libre et gratuit

Participer au Week-End Nature avec ses enfants

Petits et grands sont invités, ce samedi 8 et dimanche 9 octobre, à s’amuser grâce au jeu de piste géant et aux différents ateliers organisés par la Direction de l’Aménagement Urbain, autour du thème « Mission Jardinier ». Pour retrouver le programme complet de ce week-end 100% nature, rendez-vous sur notre article.

Infos pratiques :

Samedi 8 et dimanche 9 octobre

De 10 heures à 17 heures

Roseraie Princesse Grace / Pépinière de Saint-Laurent d’Eze

Gratuit et en accès libre

Savourer un repas signé Yannick Alléno et Bruno Verjus

Le Festival des Etoilés Monte-Carlo continue, avec un nouveau rendez-vous gastronomique : samedi 15 octobre, le chef triplement étoilé Yannick Alléno recevra dans son restaurant Pavyllon, à l’Hôtel Hermitage, le chef français à deux étoiles, Bruno Verjus. Un repas préparé à quatre mains, qui saura à coup sûr vous faire voyager à travers les saveurs !

Infos pratiques :

Le samedi 15 octobre

Restaurant Pavyllon, Hôtel Hermitage

A partir de 20 heures

Tarif : 650 euros par personne, boissons incluses

Réservations sur le site internet de la Société des Bains de Mer

Informations au +377 98 06 98 98

Découvrir le spectacle de Jérôme Commandeur

Autre suggestion pour s’occuper le 15 octobre prochain : assister au spectacle de l’acteur et humoriste Jérôme Commandeur. Intitulé « Toujours en douceur », ce one-man-show vous promet une bonne dose de rire pour la soirée !

Infos pratiques :

Le samedi 15 octobre

Espace Léo Ferré

20h30

Tarif : 40 euros (placement libre assis)

Renseignements : +377 93 10 12 10

Billetterie aux points de vente habituels

Admirer de splendides bouquets de fleurs

Le 53e concours international de bouquets de Monaco revient le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, sous le thème « La Couleur dans la Mode ». Chanel, Saint-Laurent, Lacroix, Louboutin et Gaultier seront mis à l’honneur avec de magnifiques compositions florales, qui seront évaluées avant d’être présentées au public. Pour rappel, le Garden Club de Monaco, présidé par la Princesse de Hanovre, organise chaque année ce concours floral, depuis sa création en 1968 par la Princesse Grace.

Infos pratiques :

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Tunnel Riva, Quai Antoine 1er

Ouverture au public le samedi 15 de 18 heures à 20h30 et le dimanche 16 de 9h30 à 18 heures

Tentez votre chance au concours Fall In Love with Monte-Carlo

Du lundi 10 octobre et jusqu’au 10 novembre, la Société des Bains de Mer vous invite à jouer en Principauté. Si vous pensez être en veine, n’hésitez pas à faire un détour par les machines à sous du Casino Café de Paris, pour tenter de remporter jusqu’à 1 900 000 My Points (points fidélité de Monte-Carlo, à dépenser dans les établissements de la SBM) et 19 000€ de parties aux machines à sous sur l’ensemble de la période.

Infos pratiques :