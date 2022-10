La Roca Team a écrasé la Chorale Roanne Basket (109-82), ce dimanche après-midi, pour le tout premier match de la saison dans la nouvelle salle Gaston-Médecin. Le Prince Albert II était présent pour l’occasion.

La Roca Team ne pouvait pas imaginer meilleur scénario. Dans une salle Gaston-Médecin flambant neuve et déjà bien garnie par les supporters monégasques, les hommes de Sasa Obradovic ont signé une troisième victoire consécutive en championnat. Emmenée par Mike James (20 points), bien secondé par Yakuba Ouattara (12 points), la Roca Team a maîtrisé la rencontre du début à la fin, sans jamais être inquiétée par une équipe de Roanne étouffée.

Une atmosphère déjà électrique

« C’était une belle atmosphère dans cette nouvelle salle pour la première de la saison, a confié Sasa Obradovic. Je pense que le public a apprécié ce que nous avons montré, avec du beau jeu collectif. Il y a beaucoup de positif, et les gars ont montré du caractère. Nous construisons quelque chose et tous les joueurs sont concernés. Nous avons bien préparé le premier match à venir en Euroleague, et c’est une bonne chose. »

Le président de l’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev © AS Monaco

La veille, le président de l’AS Monaco Basket, Aleksej Fedoricsev, a tenu à saluer les joueurs lors de la photo officielle, qui s’est évidemment tenue dans cette salle Gaston-Médecin, décidément magnifique, aussi bien vide que remplie de supporters. Prochain rendez-vous pour l’ASM Basket, vendredi prochain en Italie, face au Virtus Segafredo Bologna, pour la première journée d’Euroleague.