Vittoria schiacciante del Roca Team contro il Chorale Roanne Basket (109-82) domenica pomeriggio alla prima partita della stagione tenutasi nella nuova Salle Gaston Médecin. Era presente anche il Principe Alberto II.

Il Roca Team non poteva immaginare un inizio migliore. Nella nuovissima Salle Gaston Médecin stracolma di tifosi monegaschi, la squadra di Sasa Obradovic ha portato a casa la terza vittoria consecutiva del campionato. Grazie soprattutto ai punti segnati da Mike James (20) e da Yakuba Ouattara (12), il Roca Team ha giocato bene dall’inizio alla fine della partita senza lasciarsi intimorire dalla squadra avversaria, messa ko.

Un’atmosfera elettrizzante

“C’era una bella atmosfera nella nuova sala per il debutto della stagione”, ha dichiarato Sasa Obradovic. “Credo che il pubblico abbia apprezzato il nostro ottimo gioco di squadra. Ci sono stati vari aspetti positivi e i ragazzi si sono fatti valere. Stiamo costruendo una strategia che coinvolga tutti i giocatori, nessuno escluso, in vista della prima partita di Eurolega che si terrà a breve. È meraviglioso”.

Il presidente dell’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev © AS Monaco

Il giorno prima della partita, il presidente dell’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev ha salutato i giocatori al momento dello scatto della foto ufficiale nella Salle Gaston-Médecin, splendida sia vuota che con i tifosi. Il prossimo appuntamento per l’ASM Basket è venerdì prossimo in Italia per una partita contro il Virtus Segafredo Bologna, che si terrà nella prima giornata di Eurolega.