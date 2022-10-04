В воскресенье во второй половине дня, в первом матче сезона в новом зале Гастон-Медсен, Roca Team разгромила «Роан» со счетом 109:82. На матче присутствовал Князь Альбер II.

Для Roca Team лучшего сценария и не придумаешь! В новом зале Гастон-Медсен, уже плотно заполненном монакскими болельщиками, игроки Саши Обрадовича добились третьей победы в чемпионате подряд. Во главе с Майком Джеймсом (20 очков) и Якубой Уаттара (12 очков) Roca Team контролировала встречу со стартового до финального свистка, не испытывая никаких трудностей со стороны подавленного «Роана».

Живая атмосфера

«В новом зале была хорошая атмосфера для премьеры сезона, поведал Саша Обрадович. Думаю, зрители оценили нашу красивую командную игру. В матче было много позитивного, и ребята показали характер. Мы что-то строим вместе, и в этом строительстве участвуют все игроки. Мы хорошо подготовили первый предстоящий матч в Евролиге, и это здорово.»

Президент БК «Монако» Алексей Федорычев © БК «Монако»

Накануне матча президент БК «Монако», Алексей Федорычев, приветствовал игроков на съемках официальной фотографии клуба, которая состоялась, естественно, в новом зале Гастон-Медсен, великолепном и пустым и заполненным зрителями. Следующая игра БК «Монако» – в пятницу, в Италии, с клубом «Виртус», в первом туре Евролиги.