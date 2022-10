Le Prince Albert II, Président d’Honneur de l’association, était présent pour la soirée de Gala.

15 ans de bonheur et d’entraide ! L’association qui vient en aide aux enfants en situation de handicap et leur famille a organisé, pour son quinzième anniversaire, une splendide soirée de Gala au Yacht Club de Monaco.

© Monaco Disease Power

Mercredi 19 octobre, le Prince Albert II, Président d’Honneur de l’association, et pas moins de 300 personnes se sont réunis pour fêter l’évènement. Parmi eux, Christophe Robino, Ministre Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, Georges Marsan, Maire de Monaco et Vice Président de Monaco Disease Power, ont répondu présent pour ce très joli anniversaire.

© Monaco Disease Power

Au cours de la soirée, 10 tableaux réalisés par des jeunes de l’association et précédemment exposés à la Galerie Moretti ont été vendus aux enchères par Fabrizio Moretti.

Pour animer la soirée et mettre l’ambiance, le groupe de musique Percujam, en partie composé d’autistes, a fait vibrer toute la salle de leur musique endiablée.