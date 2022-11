Vainqueur de deux étapes cette saison, le Monaco Rugby Sevens disputera ce week-end la finale de l’In Extenso Supersevens à La Défense Arena de Paris. Avec de grandes ambitions.

Place forte du rugby à sept depuis deux ans, le MR7 s’est qualifié comme l’année dernière pour la finale de l’In Extenso Supersevens Rugby. Vice-champion de France en titre, les hommes de Jérémy Aicardi entendent bien franchir une marche de plus cette année et décrocher le titre de champion de France.

𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 𝗱'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 🔴⚪️



📸 Voici la photo officielle du groupe préparant cette finale du @supersevens



Daghe Munegu ! 🇲🇨 pic.twitter.com/gBVUQ0XIAl — Monaco Rugby 7s (@MonacoRugby7s) November 15, 2022

Auréolé d’une victoire à La Rochelle, puis d’une autre à Pau, le MR7 fera légitimement parti des grands favoris de la compétition, au même titre que la Section Paloise, victorieuse d’une étape et battue à deux reprises par les Monégasques lors des deux autres manches.

Afrika, Mitchell, Demai-Hamecher… une escouade incroyable

« On a tous cette finale dans un coin de la tête depuis un moment, nous confie Jérémy Aicardi. On se connaît tous parfaitement, les automatismes sont là. On a remporté deux étapes, on se sait attendu. Mais il faudra se méfier de la Section Paloise, sans oublier le Racing 92 ou le Stade Français. Le niveau de cette finale est extrêmement relevé. »

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🔴⚪️



🙌 Voici notre groupe participant à la préparation de cette ultime étape du @supersevens 2022/2023 !



Daghe Munegu ! 🇲🇨 pic.twitter.com/IaFo1kt2L8 — Monaco Rugby 7s (@MonacoRugby7s) November 15, 2022

Pour cette finale, les Monégasques pourront compter sur le renfort de quatre nouveaux joueurs par rapport aux trois dernières étapes : Tom Mitchell (Angleterre), Alvin Otieno (Kenya), Fernando Luna (Argentine) et Javier De Orbaneja (Espagne). Une équipe impressionnante sur le papier, qui pourrait bien permettre au MR7 de décrocher son premier titre de champion de France.

Le Monaco Rugby Sevens débutera la compétition samedi 19 novembre (13h30) en ouverture face au Stade Rochelais.