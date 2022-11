Débutée lundi dernier, la vente aux enchères prendra fin vendredi 2 décembre à 12 heures.

Une occasion en or de faire de bonnes affaires. Chaque année, la Principauté met en vente des voitures, motos, scooters ou vélos saisis par la justice. Cette année, neuf voitures sont proposées à la vente. Parmi elles : une Jaguar X6, une BMW M4 et d’autres véhicules plus courants comme des Volkswagen Polo, des Renault Laguna et des Scénic.

Les enchères pour les voitures devront être fixées au minimum à 50€ et 30€ pour les deux-roues, comme les motos et les vélos. Seuls les habitants de Monaco et des Alpes-Maritimes peuvent participer à la vente.

Des après-midis prévus pour découvrir les véhicules

Aucune garantie du bon fonctionnement des véhicules n’est assurée et aucun remboursement ne sera pratiqué non plus par la Principauté. Cependant, il est possible d’estimer l’état des différents véhicules en se rendant directement à la fourrière administrative située au 3, rue des Guelfes entre le 21 et le 25 novembre de 12 heures à 15 heures.

Si votre offre est acceptée, vous serez avertis par courrier dans un délai maximum de trois mois et il vous faudra retirer vous-même le véhicule dans les 20 jours suivant la réception du courrier. Pour ce qui concerne le paiement, la Principauté accepte les espèces et les chèques de banques jusqu’à 1 500€. Au-delà, un chèque de banque sera indispensable pour finaliser l’achat.

Plus d’informations : Service public