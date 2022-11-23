Аукцион начался в минувший понедельник и завершится в 12 часов в пятницу, 2 декабря.

Это великолепная возможность совершить выгодную покупку. Каждый год Княжество распродает автомобили, мотоциклы, скутеры и велосипеды, изъятые по решению суда. В этом году на продажу выставлено девять автомобилей. Среди них: Jaguar X6, BMW M4 и по несколько других популярных машин: Volkswagen Polo, Renault Laguna и Scénic.

Для машин минимальная ставка составляет 50€, для двухколесных транспортных средств, то есть мотоциклов и велосипедов, — 30€. В торгах могут участвовать исключительно жители Монако или Приморских Альп.

Время для знакомства с автомобилями выделено во второй половине дня

Никакой гарантии надлежащего состояния автомобилей не предоставляется. Княжество также не предусматривает никаких возмещений. Однако оценить состояние транспортных средств можно непосредственно на административной штрафстоянке по адресу 3, улица де Гельф, с 21 по 25 ноября с 12 до 15 часов.

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Если ваше предложение одержит победу, вас предупредят по электронной почте в трехмесячный срок, и тогда вам надо будет самостоятельно забрать транспортное средство не позже, чем через 20 дней после получения письма. Что касается оплаты, Княжество принимает наличные и банковские чеки на суммы до 1 500€. Сверх этой суммы для совершения покупки будет необходим банковский чек.

Более подробная информация — на портале государственных услуг