L’association promotrice d’Octobre Rose en Principauté, Pink Ribbon Monaco, passe le flambeau.

Avis aux hommes, place à la moustache ! Avec le mois de novembre, les moustaches fleurissent sur les visages de la gent masculine. L’objectif est de sensibiliser le grand public au cancer de la prostate, des testicules et, plus généralement, aux maladies masculines.

Octobre Rose est dédié aux femmes, Movember, aux hommes. D’ailleurs, l’association monégasque Pink Ribbon Monaco passe le flambeau dans un post Facebook humoristique, « We checked ours, now you check yours. »

A chacun sa palpation, alors que la détection du cancer du sein par palpation est de plus en plus connue et pratiquée, les maladies masculines restent encore taboues. Pour remédier à cela, l’association Pink Ribbon Monaco va se « consacrer à encourager les hommes à effectuer un dépistage précoce et à potentiellement sauver des vies. »

Movember, ce n’est pas exclusivement de la prévention et de la sensibilisation. C’est aussi l’occasion de faire des dons pour faire progresser la recherche contre les maladies masculines.

