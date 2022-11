L’associazione promotrice di Ottobre Rosa nel Principato, Pink Ribbon Monaco, passa il testimone.

Uomini a rapporto! Sembra che il mese di novembre abbia portato nel Principato un invasione di baffi sui volti maschili. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il grande pubblico sul tumore alla prostata, ai testicoli e, più in generale, sulle malattie specifiche del sesso maschile.

Ottobre Rosa è dedicato alle donne, Movember, invece, agli uomini. Per questo, l’associazione monegasca Pink Ribbon Monaco ha scritto un post Facebook ironico per passare il testimone: “We checked ours, now you check yours” (Abbiamo controllato le nostre, ora controllate i vostri).

A ognuno la sua palpazione, quindi. Mentre quella utile a individuare il cancro al seno è sempre più praticata, le malattie maschili restano ancora un tabù. Per rimediare, l’associazione Pink Ribbon Monaco si “dedicherà a incoraggiare gli uomini a effettuare uno screening precoce e potenzialmente salvare vite”.

Ma Movember non è solo prevenzione e sensibilizzazione. Rappresenta anche l’occasione per donare in favore della ricerca contro le malattie maschili.

Per maggiori informazioni: Movember