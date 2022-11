Ассоциация Pink Ribbon Monaco, которая проводила в Княжестве акцию «Розовый Октябрь», передает эстафетную палочку.

Внимание, мужчины, пришло время отпустить усы! В ноябре мужская часть населения перестает бриться. Цель этого флешмоба состоит в привлечении внимания как можно большего числа людей к проблемам рака простаты, яичек и, в целом, к мужским заболеваниям.

«Розовый Октябрь» был посвящен женщинам, Movember – мужчинам. Кстати, монегасская ассоциация Pink Ribbon Monaco передает эстафетную палочку с ноткой юмора. В своем посте в сети Facebook она написала: « We checked ours, now you check yours. » («Мы свои проверили, проверьте теперь ваши». – прим. пер.)

Каждому своя пальпация. И если диагностика рака груди с помощью прощупывания все больше известна и распространена, то мужские болезни продолжают оставаться табу. Чтобы это исправить, ассоциация Pink Ribbon Monaco «посвятит себя тому, чтобы убеждать мужчин проходить диагностику с целью выявления рака на ранних стадиях, это поможет спасти жизни».

Movember — это не только профилактика и привлечение внимания, но еще и возможность совершить пожертвование и тем самым поспособствовать прогрессу в области исследования мужских заболеваний.

