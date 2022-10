Alcuni operatori sanitari del Centre Hospitalier Princesse Grace saranno presenti questa settimana in diversi luoghi del Principato.

In occasione della campagna di sensibilizzazione annuale sul tumore al seno “Ottobre Rosa”, per tutto il mese sono state organizzate diverse iniziative per sensibilizzare su questo tipo di cancro, informare sull’importanza di una diagnosi precoce e raccogliere fondi per la ricerca.

Nel suo piccolo, il 4 e il 6 ottobre, dalle 11:00 alle 14:00, il CHPG mette a disposizione alcuni membri del personale nel padiglione Tour Maternité. Gli operatori sanitari saranno anche presenti al Mercato della Condamine sabato 8 ottobre dalle 9:00 a mezzogiorno. Non esitate a farci un salto, l’accesso è libero e senza appuntamento.

Per lasciare davvero il segno, l’equipe dell’ospedale ha creato lo slogan “SeinPLE COMME UN DEPISTAGE” (“SenPLICE COME UNO SCREENING”) da utilizzare nei diversi mezzi di comunicazione della struttura.

© CHPG

Ricordiamo che il tumore al seno colpisce 52.000 donne all’anno in Francia, ovvero una su otto. Si tratta quindi del tumore più diffuso nel mondo femminile. Con una diagnosi precoce, però, nove pazienti su dieci guariscono.