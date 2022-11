Chaque investissement rapportera des actions dans la nouvelle société. L’objectif est de lever au minimum 250 000€.

La famille easy s’est agrandie. Le résident monégasque Sir Stelios, propriétaire notamment de la marque easyJet, soutient une campagne de financement sur la plateforme Crowdbase pour la nouvelle startup easyBoat.

Fondée par deux Grecs, Alex Nastos et Simos Lalagos, easyBoat souhaite devenir la première plateforme de comparaison de prix en ligne pour les locations de yachts à l’international. A l’image de Booking.com pour les hôtels, ou Skyscanner pour les avions, easyBoat recense les yachts en location en un seul endroit pour plus de praticité et le tout à un prix abordable.

L’objectif du financement est de lever entre 250 000€ et 650 000€ pour accroître le développement de la nouvelle entreprise. Chaque investissement rapportera des actions dans la nouvelle société à hauteur d’un euro par action. Pour commencer à investir, 100€ minimum sont demandés.

Si easyBoat connaît le même succès qu’easyJet, nul doute que l’investissement est un bon placement. D’autant plus que Sir Stelios, lui-même, a déjà investi 500 000€ dans la nouvelle compagnie.

