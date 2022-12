Le Gouvernement rappelle ses mesures pour sécuriser la soirée du réveillon du 31 décembre

Les trois grandes mesures visent à protéger la population pour fêter la nouvelle année et assister au feu d'artifice sans accroc.

L'arrivée de 2023 signe le grand retour des festivités du nouvel an, sans restriction sanitaire. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune interdiction. Pour la sécurité de tous, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures restrictives pour la nuit de la Saint-Sylvestre, où un concert suivi d'un feu d'artifice sont prévus sur le Port Hercule.

Premièrement, la circulation pour arriver jusqu'à la fête sera particulière. Dès 18 heures, des tronçons du couloir de bus du boulevard Albert Ier, de la route de la piscine et du quai Albert Ier seront complètement interdits aux piétons et aux véhicules. Pour accéder aux établissements de loisirs installés sur le port, il faudra emprunter la cour anglaise et suivre un cheminement bien précis.

Deuxièmement, de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain, les exploitants des établissements de restauration et de loisirs seront tenus de « mettre en place des dispositifs de contrôle et de filtrage de l’accès auxdits débits de boissons, (...) de prévenir l’intrusion de toute personne susceptible de générer un trouble à l’ordre public ou un risque pour la sécurité des personnes et des biens. »

A noter que, du 31 décembre à midi jusqu'au 1er janvier à midi, les tirs de feux d'artifice non autorisés seront strictement interdits, tout comme le transport d'articles pyrotechniques ou leur seule détention.