Il Governo ricorda le misure per festeggiare in sicurezza il Capodanno

Tre importanti raccomandazioni per assicurarsi che la popolazione festeggi il nuovo anno e assista ai fuochi d'artificio in sicurezza.

L'arrivo del 2023 segna il ritorno dei festeggiamenti per il nuovo anno senza restrizioni sanitarie. Questo, tuttavia, non significa che non ci sarà alcun divieto. Per la sicurezza di tutti, il governo ha adottato diverse misure restrittive per la notte di Capodanno, che verrà festeggiata con un concerto a Port Hercule seguito dai fuochi d'artificio.

Innanzitutto, la circolazione subirà dei cambiamenti. A partire dalle 18:00, alcuni tratti della corsia degli autobus del Boulevard Albert I, della Route de la piscine e del Quai Albert I saranno completamente chiusi ai pedoni e ai veicoli. Per accedere alle strutture ricreative del porto, è necessario attraversare la cour anglaise e seguire un percorso specifico.

In secondo luogo, dalle 18:00 alle 8:00 del giorno successivo, i gestori di ristoranti e locali saranno tenuti a "mettere in atto dispositivi di controllo e filtraggio dell'accesso ai suddetti esercizi per la somministrazione di bevande,(…) per impedire l'intrusione di qualsiasi individuo che possa essere un disturbo all'ordine pubblico o comportare un rischio per la sicurezza di persone e cose".

Ricordiamo che dal 31 dicembre a mezzogiorno fino al 1° gennaio a mezzogiorno, il lancio di fuochi d'artificio non autorizzato sarà severamente vietato, così come il trasporto di articoli pirotecnici o il loro semplice possesso.