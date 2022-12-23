Правительство напоминает о принятых мерах безопасности в новогоднюю ночь

Для защиты населения в новогоднюю ночь и на праздничном фейерверке приняты три основные меры безопасности.

2023 год ознаменует возвращение новогоднего праздника без санитарных ограничений. Однако, это не значит, что запретов совсем не будет. Для всеобщей безопасности правительство приняло несколько ограничительных мер на новогоднюю ночь, в которую в порту Эркюль после концерта состоится праздничный фейерверк.

Прежде всего, дорожное движение по пути на праздник будет изменено. Начиная с 18:00, участки автобусного коридора на бульваре Альбер I, дороги в бассейн и набережной Альбера I будут полностью закрыты для автомобилей и пешеходов. Добраться до развлекательных заведений в порту можно будет по углубленным тротуарам, а далее по точно определенному маршруту.

Во-вторых, с 18:00 31 декабря и до 08:00 утра 1 января хозяева ресторанов и развлекательных заведений должны будут «принять меры контроля и фильтрации допуска к алкогольным напиткам, (...) предупреждать вторжения лиц, способных нарушить общественный порядок или представлять риск для безопасности людей и имущества».

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Следует также отметить, что с полудня 31 декабря до полудня 1 января неразрешенные салюты будут строго запрещены, как и перевозка и хранение пиротехники.