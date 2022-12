Le groupe Grundy Media rachète Riviera Radio

La radio locale, seule station anglophone basée à Monaco, diffuse depuis plus de 35 ans en Principauté et dans le sud de la France.

Grand changement du côté de Riviera Radio. La station anglophone appartient désormais au groupe Grundy Media, structure fondée par l'homme d'affaires Reg Grundy. Cet entrepreneur australien, décédé en 2016, avait fait ses débuts à la radio, avant de créer la société de production Grundy Worldwide.

Avec l'aide de son épouse, Joy, Reg Grundy a créé plus de 160 séries et programmes télévisés à succès, produits ensuite dans plus de 76 pays, tels que « La Roue de la Fortune » ou « Questions pour un Champion. » C'est aussi à l'entreprise Grundy que l'on doit la création du Monaco Streaming Film Festival.

Aujourd'hui, Grundy Media est dirigée par Joy Chambers-Grundy, qui rejoint donc le Conseil d'Administration de Riviera Radio. « Nous sommes très honorés et ravis de devenir copropriétaires de l'unique Riviera Radio, une station que j'ai écoutée plusieurs fois par le passé. Je suis ravie de cette incroyable acquisition, et je sais que mon mari bien-aimé, Reg, le serait aussi », a-t-elle commenté.

Des liens solides avec le Couple Princier

A noter que Paul Kavanagh restera actionnaire et directeur général de Riviera Radio, fort de 40 ans d'expérience dans la sphère médiatique. « La radio, et plus largement l'audio, se développent rapidement et sont maintenant disponibles sur une variété d’équipements. De plus en plus de personnes utilisent des écouteurs, des haut-parleurs intelligents et leurs téléphones portables pour écouter la radio, de la musique à la demande et des podcasts. Nous travaillons dur pour améliorer l'expérience des auditeurs », a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, Riviera Radio appartenait au groupe Morris Communications. Le groupe a annoncé cette vente « avec nostalgie. (...) Notre famille a été propriétaire de cette merveilleuse station de radio à Monaco depuis le 12 avril 2000. Elle reste la seule station de radio anglophone de la Côte d'Azur, diffusant à Monaco, Nice, Cannes, Antibes et jusqu'à Saint-Tropez. Au cours des 22 dernières années, la relation de notre famille avec la Principauté a évolué et est passée d'une simple connaissance à une amitié durable et à une admiration sincère. Nous avons été ravis d'assister au mariage Princier du Prince Albert et de la Princesse Charlene à Monaco. Et réciproquement le Couple Princier nous a rendu visite à plusieurs reprises ici à Augusta. »

Et en effet, chaque année, le Prince Albert II rend visite à Riviera Radio. Le Souverain s'est rendu dans les locaux de la station ce jeudi 15 décembre, dans le cadre d'une interview, au cours de laquelle il a abordé l'année 2022, marquée par la guerre en Ukraine, les actions de la Croix-Rouge Monégasque, la lutte contre le changement climatique, ou encore le Centenaire de la disparition du Prince Albert Ier. Le Souverain s'est également exprimé sur sa vie familiale, parlant de son épouse la Princesse Charlène et des Jumeaux Princiers.

Le Prince a conclu son passage en présentant ses vœux de Noël à l'intention des auditeurs. L'interview devrait être prochainement disponible.