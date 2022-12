Le Prince Albert II adresse ses meilleurs vœux aux Monégasques et résidents pour 2023

Le Souverain a dressé un bilan de l'année 2022, avant d'aborder les temps forts qui marqueront 2023.

C'est la tradition chaque année. Le Prince Albert II, aux côtés de son épouse la Princesse Charlène et de leurs Enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, a adressé ses meilleurs vœux à la population de Monaco pour la nouvelle année. Une allocution qui exprime toute la solidarité de la Famille Princière envers ceux qui ont souffert en 2022, mais qui est aussi porteuse d'espoir et de beaux projets pour 2023, en rappelant les engagements du Souverain :

« Chers Compatriotes, Chers Résidents, Chers Amis,

2022 aura été une année d’épreuves pour toutes celles et ceux qui subissent la guerre, l’oppression, les violences et l’intolérance dans notre monde tourmenté.

Aussi la Princesse et moi-même souhaitons leur exprimer ici tout notre soutien, notre compassion et notre affection.

Toutes nos pensées vont aussi à ceux qui ont souffert, dans leur entourage ou dans leur chair, de ces maladies qui nous rappellent la fragilité de l’existence, mais aussi, parfois, notre capacité de résilience face à ce qui nous blesse. La longue crise sanitaire de la Covid-19 dont nous commençons à voir l’issue nous aura durablement éprouvés.

Edmond Rostand a pu écrire que « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière! ». Mais l’on pourrait opportunément ajouter que c’est dans la lumière du petit matin – et peut-être plus spécialement dans le temps de Noël - que l’on aperçoit les mains tendues.

C’est pourquoi, en 2023, nous continuerons à tendre nos mains, à nous mobiliser et à mettre toute notre énergie au service de la paix, de l’acceptation de l’autre et de la solidarité.

Nos enfants méritent que nous pensions et façonnions un monde réconcilié et équilibré. Un monde respectueux de la Nature aussi : Soyez donc assurés de mon engagement au service de la préservation de notre planète, en particulier de sa biodiversité tant marine que terrestre.

Nous pouvons d'ailleurs être satisfait du nouvel accord trouvé il y a quelques jours à Montréal lors de la COP15 sur la diversité biologique.

Ma conviction profonde est que chacun de nous peut agir à sa mesure. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous capables. Nous détenons une part de cette puissance collective qui permet seule de changer le monde pour le meilleur.

L’année 2023 sera une année d’élections dans notre pays, élections nationales et communales. Ces moments, primordiaux pour l’équilibre de nos institutions, démontrent, si besoin en était encore, la vitalité de notre démocratie.

Je ne doute pas que les femmes et les hommes qui se verront confier de nouvelles responsabilités auront à cœur d’être les acteurs engagés de l’Etat de droit, soutenus par cette confiance et cette ferveur qui nous ont permis de construire notre histoire et de nous projeter dans l’avenir.

L’année 2023 sera également une année de célébrations avec les commémorations du centenaire de la naissance de mon père, le Prince Rainier III, « Prince Bâtisseur » dans bien des domaines. Il aura fait de Monaco une Monarchie constitutionnelle moderne et dynamique, ouverte sur le monde et active au sein du concert des nations.

2023 marquera d’ailleurs le 30ème anniversaire de l’adhésion de la Principauté aux Nations Unies ; et je veux ici redire tout mon attachement au multilatéralisme et au respect de nos engagements internationaux.

Nos défis contemporains sont mondiaux et appellent des réponses globales : crises climatique et énergétique, lutte contre le terrorisme, le blanchiment et la corruption, lutte contre les famines, égalité des genres, etc. A cet égard, notre engagement résolu au sein du Conseil de l’Europe comme dans les discussions en cours en vue d’un rapprochement avec l’Union européenne constituent des priorités déterminantes pour l’avenir de notre pays.

Je sais que je peux compter sur la communauté monégasque, nos résidents et nos partenaires pour poursuivre et réinventer notre modèle économique et social. « Demain » n’est pas un vain mot, mais l’horizon d’un désir partagé.

Ma Famille se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2023.

Bonne nouvelle année.

Happy new Year.

Bon Anu Noevu. »