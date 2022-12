Quels moments retient le Prince Albert II de cette année 2022 ?

Avec une pointe d'humour, le Souverain a répondu à la question pour Monaco Info.

« À part l'anniversaire de mes enfants vous voulez dire ? », interroge avec amusement le Prince avant de reprendre un ton plus sérieux pour répondre à la question posée par la chaîne d'information de la Principauté. « Dans un contexte international particulièrement difficile, je suis simplement heureux que la Principauté continue son développement, tant économique que social, culturel et sportif. »

Fidèle à son âme d'athlète, ce sont les exploits de la Principauté dans le domaine du sport que le Prince a voulu mettre en lumière. « Nous avons eu de très belles satisfactions dans beaucoup de sports. Ça va bien sûr de Charles Leclerc, au football, en passant par notre équipe de Basket, la Roca Team. D'autres sportifs se sont illustrés, et certains très loin de nos frontières comme notre équipe de bobsleigh au Jeux Olympiques ». En effet, on se souvient tous de cette belle 6ème place décrochée en février dernier par l'équipe de Monaco à Pékin.

L’équipe composée de Rudy Rinaldi et de Boris Vain a réalisé une prouesse. « La meilleure performance d'athlètes monégasques aux Jeux Olympiques, tous sports confondus », se réjouit le Prince, étant lui-même un grand amateur de ce sport et cinq fois olympien dans cette discipline.

Le Prince Albert II, « très fier » de la Princesse Charlène et de leurs Enfants

« J'aimerais simplement féliciter tous les acteurs, tous ceux et celles qui font vivre le sport en Principauté et qui le portent au plus haut niveau », a conclu le Prince.