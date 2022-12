I momenti più importanti del 2022 per il Principe Alberto II?

Il Sovrano ha risposto alla domanda di Monaco Info con un pizzico di umorismo.

"Oltre al compleanno dei miei figli?", chiede il Principe divertito prima di rispondere con un tono più serio alla domanda rivoltagli dal canale di notizie del Principato. "Nonostante la situazione internazionale particolarmente difficile, sono contento che Monaco continui a svilupparsi dal punto di vista economico, sociale, culturale e sportivo".

Il Principe, fedele al suo spirito di atleta, ha voluto ricordare i successi sportivi del Principato. "Abbiamo avuto grandissime soddisfazioni in molti sport: a partire da Charles Leclerc per poi arrivare al calcio e al basket con il Roca Team. Anche altri atleti si sono fatti valere, alcuni dei quali molto lontano dai nostri confini come la nostra squadra di bob alle Olimpiadi". Non possiamo dimenticare il meraviglioso sesto posto conquistato lo scorso febbraio dalla squadra di Monaco a Pechino.

La squadra composta da Rudy Rinaldi e Boris Vain ha ottenuto un risultato importantissimo. "È stata la migliore performance alle Olimpiadi degli atleti monegaschi di tutti gli sport", ha affermato compiaciuto il Principe, che è un grande appassionato di questo sport e ha partecipato per ben cinque volte alle Olimpiadi in questa disciplina.

Il Principe Alberto II è “molto orgoglioso” della Principessa Charlène e dei loro figli

"Vorrei congratularmi con tutti e tutte coloro che portano avanti lo sport nel Principato raggiungendo altissimi livelli", ha poi concluso il Principe.