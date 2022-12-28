Чем запомнится 2022 год Князю Альберу II?

Суверенный Князь с юмором ответил на вопрос Monaco Info.

«Вы имеете в виду, помимо дня рождения моих детей?» – шутливо спрашивает Князь, прежде чем серьезно ответить на вопрос, заданный информационным каналом Княжества. «В нынешней особенно сложной международной обстановке я радуюсь уже тому, что Княжество продолжает развиваться, будь то в экономическом, социальном, культурном или спортивном плане».

Князь как большой любитель спорта не обошел стороной достижения Княжества в этой области. «Мы показали отличные результаты во многих дисциплинах. Я имею в виду Шарля Леклера (Charles Leclerc), успехи в футболе, не забывая о нашей баскетбольной команде Roca Team. Прославились и другие спортсмены, и некоторые сделали это вдали от дома, как, например, наши бобслеисты на Олимпийских Играх». Действительно, все мы помним, как монегаски заняли в феврале в Пекине достойное шестое место.

Команда Руди Ринальди (Rudy Rinaldi) и Бориса Вена (Boris Vain) совершила настоящий подвиг. «Это лучшее выступление монегасских атлетов на Олимпийских Играх во всех видах спорта», – радуется Князь, который сам является большим любителем этого вида спорта и пять раз выступал на Олимпийских Играх в этой дисциплине.

Князь Альбер II «очень горд» Княгиней Шарлен и своими детьми

«Я бы хотел просто поприветствовать всех причастных, всех тех, кто развивает спорт в Княжестве и делает все для достижения высоких результатов», – сказал в заключение Князь.