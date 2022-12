Le prix des bus gravitant autour de Monaco va augmenter en janvier

Face à la hausse des prix de l'énergie, la Communauté d'agglomération de la Riviera française (Carf) a validé l'augmentation des tarifs des lignes de bus Zest pour janvier 2023.

Ils passent par Beausoleil, la Turbie, Menton, Roquebrune-Cap-Martin... Pour emprunter les bus Zest, il va falloir débourser un peu plus... En effet, les élus communautaires ont confirmé jeudi dernier en séance du conseil, l'augmentation des prix de trois titres.

Pour la nouvelle année, le ticket unitaire passera d'1,50 euro à 1,80 (2 euros en cas d'achat à bord), le carnet de dix tickets qui coutait 12,50 euros, reviendra à 15 euros, et l'abonnement mensuel à 38 euros, contre 35 auparavant.

Une augmentation de plus qui ne sera pas facile à encaisser pour certains, d'autant que les prix du réseaux de bus Zou! risquent, eux aussi, d'augmenter d'ici l'été prochain. Sachez tout de même que l'abonnement mensuel peut être remboursé à hauteur de 50% par l'employeur et que les tarifs sociaux et scolaires n'ont pas été modifiés.

Le plan du réseau Zest est à retrouver ici.