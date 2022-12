Il prezzo degli autobus che gravitano attorno Monaco aumenterà a gennaio

A fronte del caro-energia, la Communauté d'agglomération de la Riviera française (Carf) ha approvato un aumento delle tariffe delle linee di autobus Zest a partire da gennaio 2023.

Da gennaio, per salire gli autobus Zest che passano per Beausoleil, La Turbie, Mentone e Roquebrune-Cap-Martin dovrete pagare un po' di più. Giovedì scorso, i rappresentanti dell'organizzazione hanno confermato l'aumento dei prezzi per tre biglietti.

Nel nuovo anno, il biglietto singolo passerà da 1,50 a 1,80€ (2€ se acquistato a bordo), il carnet da dieci biglietti, che costava 12,50€, passerà a 15€ e l'abbonamento mensile costerà 38€ invece che 35.

Un altro aumento che non sarà facile da digerire per alcuni, soprattutto perché è anche previsto un probabile aumento dei prezzi della rete di autobus Zou! entro la prossima estate. Tuttavia, è bene sapere che l'abbonamento mensile può essere rimborsato fino al 50% dal datore di lavoro e che le tariffe sociali e scolastiche non sono state modificate.

La mappa della rete Zest è disponibile qui.