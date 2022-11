Come i loro vicini francesi, anche i rivenditori monegaschi combattono con l’inflazione da diversi mesi. Monaco Tribune ha fatto due chiacchiere con loro.

Sono le 13:00 passate. Nel trambusto del mercato della Condamine, il personale della Maison des Pâtes si dà da fare. Il ristorante, noto per la sua deliziosa pasta fresca, ha ancora molti clienti in fila, nonostante il recente aumento dei prezzi. Per la direttrice Ornella, è la farina a pesare di più sulla bilancia. Il prezzo all’acquisto è aumentato “di circa il 35%”.

È chiaro, quindi, che questo abbia delle ripercussioni sul menù. I piatti a 8,50 euro sono passati a 9, quelli a 9,70 euro a 10 e quelli a 10,70 euro sono stati arrotondati a 11… Un aumento per il consumatore di circa il 5-10%.

Da 3 euro a 3,50 euro per una pallina di gelato

Lo stesso problema si riscontra da Santo Gelato, una famosa gelateria artigianale situata nel cuore di Place d’Armes. “Oltre al latte, ai pistacchi e alle nocciole, tutti i nostri prodotti che richiedono l’uso di farina ne hanno risentito. Penso ai coni, ai biscotti, ai gelati con base di biscotto e al panettone gelato, che è un prodotto di punta a Natale”, spiega la direttrice Sofia Stampfl. “Abbiamo registrato un aumento del 35% sul panettone, ma non imponiamo la stessa percentuale ai nostri clienti. Per fare un esempio, quello piccolo è passato da 18 a 20 euro”.

Nel 2021, gli amanti del cibo hanno pagato 3 euro per una pallina di gelato. Da febbraio scorso hanno dovuto sborsare 3,50 euro. “Avremmo potuto aumentare ancora i prezzi durante l’estate, ma non l’abbiamo fatto. Preferiamo ridurre i nostri margini, perché ci rendiamo conto che la vita sta diventando più costosa per tutti”, continua la responsabile.

Glacier Santo Gelato © Monaco Tribune / Paul Charoy

Clienti comprensivi

Nel complesso, i clienti sono piuttosto comprensivi: “Onestamente, sono stati in pochi a farci notare l’aumento dei prezzi”, ci rassicura la Maison des Pâtes. “Potrebbe essere perché abbiamo iniziato con prezzi molto bassi”. L’idea del locale è quella di non lesinare sull’abbondanza dei piatti e sulla qualità della pasta, entrambi motivi che hanno reso famoso il ristorante per diversi decenni.

LEGGI ANCHE: Elettricità: caro bollette a Monaco nel 2023?

Per quanto riguarda il gelato, “è ancora un piacere che ci si può permettere”, rassicura lo staff di Santo Gelato.

Boulangerie Epi d’Or © Monaco Tribune / Paul Charoy

Sempre nel cuore del quartiere della Condamine, abbiamo fatto visita alla pasticceria Épi d’Or. In questa elegante boulangerie, dove il profumo del buon pane e la bellezza dei dolci stuzzicano l’appetito, da un paio di settimane si spende qualche centesimo in più.”I prezzi sono aumentati in media del 10%”, afferma Andrea Pani.

LEGGI ANCHE: Monaco Economic Board: un anno “molto promettente” in vista

Per il vicedirettore dell’Épi d’Or, “questo aumento è giustificato in primo luogo dalla notevole inflazione del prezzo delle materie prime come la farina, il burro, il latte o il caffè”, ma anche dal notevole aumento del prezzo degli imballaggi. “In generale, i clienti comprendono le nostre variazioni di prezzo, ma gli anziani si possono infastidire, soprattutto quando arrivano con 1,30 euro preciso”. Dall’inizio di ottobre, infatti, il prezzo di una baguette è passato da 1,30 a 1,50 euro (+15%).