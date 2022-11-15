Как и их французские соседи, последние несколько месяцев владельцы предприятий розничной торговли Монако понемногу сдают свои позиции в борьбе с инфляцией. Корреспондент Monaco Tribune решил поговорить с ними.

Уже миновал час дня. Среди непрекращающегося рыночного гула района Кондамин у сотрудников Maison des Pâtes нет ни одной свободной минутки: несмотря на недавнее повышение цен, у прилавка ресторана, известного своей вкусной домашней пастой, по-прежнему вьётся очередь из клиентов. Для управляющей Орнеллы именно мука стала самым дорогим из продуктов. Её стоимость при закупке увеличилась «примерно на 35%».

Разумеется, эти изменения отразились в меню. Блюда, стоившие ранее 8,50 евро, подорожали до 9, по 9,70 евро — до 10, а по 10,70 евро — до 11… В среднем, покупатель платит на 5-10% больше, чем раньше.

Шарик мороженого по 3,50 евро вместо прежних 3.

То же самое констатируют владельцы Santo Gelato, знаменитого кафе-мороженого кустарного производства, расположенного в самом сердце Пляс-д’Арм. «Помимо молока, фисташек и фундука, затронутой оказалась вся продукция на мучной основе. Мы же говорим и о вафельных рожках, и о печенье, и о наших глазированных десертах на основе бисквитных коржей, и, конечно, о знаменитом рождественском глазированном панеттоне, — сетует управляющая София Стампфл (Sofia Stampfl). — Себестоимость этого продукта подорожала для нас на 35%, но мы не стали пропорционально увеличивать розничную цену для наших покупателей. Самый маленький панеттоне подорожал с 18 до 20 евро».

В 2021 году шарик мороженого стоил гурманам 3 евро. С февраля прошлого года его стоимость увеличилась до 3,50 евро. «Мы могли бы снова поднять цены летом, но не сделали этого. Мы предпочли снизить свою торговую наценку, потому что понимаем, что жизнь становится дорогой для всех», — продолжает менеджер.

Glacier Santo Gelato © Monaco Tribune / Paul Charoy

Клиенты входят в положение

В целом, клиенты относятся к происходящему с пониманием. «Честно говоря, мало кто указывал нам на повышение цен», — не устают повторять сотрудники Maison des Pâtes. —Возможно,это объясняется тем, что начинали мы с очень низких цен». Идея заведения заключается в том, чтобы сохранить щедрость порций и качество пасты, которые делали бренд знаменитым на протяжении нескольких десятилетий.

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Что касается мороженого, то «это удовольствие по-прежнему легко можно себе позволить», — заверяют сотрудники Santo Gelato.

Кондитерская Epi d’Or © Monaco Tribune / Поль Шаруа

Не покидая самого сердца района Кондамин, мы оказались в кондитерской Épi d’Or. В этой элегантной пекарне, где запах хорошего хлеба и красочная выпечка в витринах тотчас вызывают аппетит, стоимость товаров также увеличилась на несколько центов за последние несколько недель. «Цены выросли, в среднем, на 10%», — уточняет Андреа Пани (Andrea Pani).

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По мнению помощника управляющего Épi d’Or, «подобный рост оправдан, в первую очередь, значительным увеличением цен на сырье: муку, масло, молоко и кофе», а также существенным повышением стоимости упаковки. «В целом, покупатели с пониманием относятся к росту цен, но пожилые люди, бывает, выражают своё неудовольствие, особенно если они заранее приготовили мелкие разменные монеты, чтобы заплатить 1,30 евро». Действительно, французский багет в пекарне с начала октября подорожал на 15%: с 1,30 евро до 1,50 евро.