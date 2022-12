Monaco E-Prix : la billetterie est ouverte, réservez vite vos places

La troisième génération de Formule E concourra pour la première fois. Mais à seulement 30€, les meilleurs emplacements partent rapidement.

Le rendez-vous est donné le 6 mai 2023. A cette date, les Formules E sillonneront à toute vitesse les rues de Monaco pour leur 9ème manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E.

Pour cette 6ème édition du Monaco E-Prix, la troisième génération (Gen3) de la version électrique des Formules 1, moins polluantes et plus silencieuses, entrera dans la compétition. Après avoir été dévoilées lors du dernier Monaco E-Prix, les bolides vont pouvoir montrer toutes leurs capacités grâce à une meilleure maniabilité, une vitesse accrue à 320 km/h et un poids réduit de 60 kg par rapport à leurs grandes sœurs de la Gen2.

Une journée complète et optimisée

Au prix unique de 30€, le billet permettra aux visiteurs d'assister aux séances d'essais libres, aux qualifications, aux courses et également aux démonstrations en piste. Bonus supplémentaire : pour un billet acheté, la place pour un enfant de moins de 16 ans est gratuite.

Pour réserver votre billet, deux solutions : la billetterie officielle au 44 rue Grimaldi ou par internet sur le site du Monaco E-Prix.