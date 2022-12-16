Monaco E-Prix: билетные кассы открыты, торопитесь бронировать места!

Первое соревнование третьего поколения Формулы-Е. Лучшие места всего за 30 евро распродаются быстро.

Старт – 6 мая 2023 года. В этот день болиды Формулы-Е промчатся на полной скорости по улицам Монако в 9-м туре чемпионата мира ФИА АВВ.

В этом шестом выпуске Monaco E-Prix будут участвовать болиды третьего поколения (Gen3) электрической версии Формулы-1, менее загрязняющие окружающую среду и более тихие. Представленные на последнем Monaco E-Prix болиды смогут показать все свои качества, благодаря лучшей маневренности, повышенной скорости до 320 км/ч и облегченному на 60 кг весу по сравнению с их старшими братьями Gen2.

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Оптимизированный полный день

Билеты по 30 евро позволят зрителям посмотреть тестовые и квалификационные заезды, сами гонки, а также презентации на трассе. Дополнительный бонус: каждый купленный билет дает право на одно бесплатное место для подростков до 16 лет.

Бронирование мест: официальные билетные кассы по адресу 44 rue Grimaldi или в интернете на сайте Monaco E-Prix.