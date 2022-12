Monaco E-Prix: la biglietteria è aperta

La terza generazione di Formula E correrà per la prima volta. Ma con prezzi a partire da 30€, i posti migliori finiranno presto.

Appuntamento al 6 maggio 2023, quando le Formula E sfrecceranno a tutta velocità tra le strade di Monaco per la nona manche del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Per questa sesta edizione del Monaco E-Prix, entrerà in pista la terza generazione (Gen3) delle Formula 1 in versione elettrica, meno inquinanti e più silenziose. Svelate in occasione dell'ultimo Monaco E-Prix, le monoposto daranno prova di tutte le loro capacità grazie a una migliore manovrabilità, una velocità di punta di 320 km/h e un peso ridotto di 60 kg rispetto alle sorelle della Gen2.

Una giornata intensa e ben organizzata

Al costo di 30€, i visitatori potranno assistere alle prove libere, alle qualificazioni, alle gare e anche alle dimostrazioni in pista. In più, per ogni biglietto acquistato il posto per un minore di 16 anni è gratuito.

Per acquistare il biglietto avete due opzioni: la biglietteria ufficiale in Rue Grimaldi 44 o il sito internet del Monaco E-Prix.