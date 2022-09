Il Consiglio mondiale della FIA ha svelato il calendario per la stagione 2023, con ventiquattro Gran Premi in totale. Ci si prepara al campionato più lungo e più intenso della storia.

Con con 24 gran premi, la F1 sta per stabilire un nuovo record, ossia quello per il maggior numero di gare in una stagione.

Il campionato 2023 inizierà il 5 marzo in Bahreïn e si concluderà il 26 novembre a Abu Dhabi. In programma, il primo Gran Premio di Las Vegas e confermate le gare storiche del Gran Premio di Monaco (28 maggio) e del Gran Premio del Belgio (30 luglio).

LEGGI ANCHE: VIDEO. “24 ore a Monaco”: una giornata con Charles Leclerc

“La presenza di 24 gare nel calendario del Mondiale di F1 2023 è un’ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale” ha specificato in un comunicato Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA.

“L’aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA. Siamo lieti di poter coinvolgere un maggior numero di fan in questa nuova era di emozionanti gare di F1, grazie al regolamento FIA 2022”.

Il calendario 2023

5 marzo: Gran Premio del Bahreïn

19 marzo: Gran Premio dell’Arabia Saudita

2 aprile: Gran Premio d’Australia

16 aprile: Gran Premio di Cina

30 aprile: Gran Premio d’Azerbaigian

7 maggio: Gran Premio di Miami

21 maggio: Gran Premio dell’Emilia Romagna

28 maggio: Gran Premio di Monaco

4 giugno: Gran Premio di Spagna

18 giugno: Gran Premio del Canada

2 luglio: Gran Premio d’Austria

9 luglio: Gran Premio di Gran Bretagna

23 luglio: Gran Premio d’Ungheria

30 luglio: Gran Premio del Belgio

27 agosto: Gran Premio d’Olanda

3 settembre: Gran Premio d’Italia

17 settembre: Gran Premio di Singapore

24 settembre: Gran Premio del Giappone

8 ottobre: Gran Premio del Qatar

22 ottobre: Gran Premio degli Stati Uniti

29 ottobre: Gran Premio del Messico

5 novembre: Gran Premio del Brasile

18 novembre: Gran Premio di Las Vegas

26 novembre: Gran Premio di Abu Dhabi