La FIA a officiellement dévoilé le calendrier pour la saison 2023, avec vingt-quatre Grand Prix au total. Une saison historique qui sera la plus longue et la plus dense de l’histoire.

Avec vingt-quatre Grand Prix, la F1 s’apprête à battre un nouveau record : celui du plus grand nombre de manches disputées sur une saison.

Avec l’apparition pour la première fois du Grand Prix de Las Vegas et le maintien des courses historiques comme le Grand Prix de Monaco (28 mai) ou le Grand Prix de Belgique (30 juillet), la saison 2023 débutera le 5 mars à Bahreïn pour s’achever le 26 novembre à Abou Dhabi.

LIRE AUSSI : VIDÉO. « 24 Heures à Monaco », Charles Leclerc ouvre les portes de son quotidien

« La présence de 24 courses au calendrier du Championnat du monde de F1 est une preuve supplémentaire de la croissance et de l’attrait du sport à l’échelle mondiale, a précisé dans un communiqué Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

L’ajout de nouveaux sites et le maintien des événements traditionnels soulignent la bonne gestion du sport par la FIA. Je suis ravi que nous puissions amener plus de fans vers cette nouvelle ère de courses passionnantes de F1, créée par le règlement 2022 de la FIA. »

Le calendrier 2023

5 mars : Grand Prix de Bahreïn

19 mars : Grand Prix d’Arabie Saoudite

2 avril : Grand Prix d’Australie

16 avril : Grand Prix de Chine

30 avril : Grand Prix d’Azerbaïdjan

7 mai : Grand Prix de Miami

21 mai : Grand Prix d’Émilie-Romagne

28 mai : Grand Prix de Monaco

4 juin : Grand Prix d’Espagne

18 juin : Grand Prix du Canada

2 juillet : Grand Prix d’Autriche

9 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne

23 juillet : Grand Prix de Hongrie

30 juillet : Grand Prix de Belgique

27 août : Grand Prix des Pays-Bas

3 septembre : Grand Prix d’Italie

17 septembre : Grand Prix de Singapour

24 septembre : Grand Prix du Japon

8 octobre : Grand Prix du Qatar

22 octobre : Grand Prix des États-Unis

29 octobre : Grand Prix du Mexique

5 novembre : Grand Prix du Brésil

18 novembre : Grand Prix de Las Vegas

26 novembre : Grand Prix d’Abou Dhabi