Международная автомобильная федерация FIA утвердила календарь на сезон 2023 года, впервые в истории включающий 24 этапа. Это будет самый долгий и насыщенный сезон с момента создания чемпионата.
24 гонки станут рекордным показателем «Формулы-1»: это самое большое количество этапов, проводимых в одном сезоне.
Абсолютной премьерой станет Гран-при Лас-Вегаса, исторические этапы в Монако (28 мая) и в Бельгии (30 июля) сохранили свои позиции. Сезон стартует 5 марта в Бахрейне и финиширует 26 ноября в Абу-Даби.
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«Календарь чемпионата мира «Формулы-1» 2023 года включает 24 этапа, что является ещё одним свидетельством роста и привлекательности этого спорта в мировом масштабе», — отметил в заявлении федерации президент FIA Мохаммед бен Сулайем (Mohammed Ben Sulayem).
«Появление новых трасс и сохранение исторических маршрутов подчеркивает здравый подход Международной автомобильной федерации. Я счастлив, что в 2023 году начнется новая эра захватывающих гонок «Формулы-1», которая будет доступна более широкому кругу болельщиков».
Календарь этапов «Формулы-1» на 2023 год
5 марта: Гран-при Бахрейна
19 марта: Гран-при Саудовской Аравии
2 апреля: Гран-при Австралии
16 апреля: Гран-при Китая
30 апреля: Гран-при Азербайджана
7 мая: Гран-при Майами
21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи
28 мая: Гран-при Монако
4 июня: Гран-при Испании
18 июня: Гран-при Канады
2 июля: Гран-при Австрии
9 июля: Гран-при Великобритании
23 июля: Гран-при Венгрии
30 июля: Гран-при Бельгии
27 августа: Гран-при Нидерландов
3 сентября: Гран-при Италии
17 сентября: Гран-при Сингапура
24 сентября: Гран-при Японии
8 октября: Гран-при Катара
22 октября: Гран-при США
29 октября: Гран-при Мехико
5 ноября: Гран-при Бразилии
18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса
26 ноября: Гран-при Абу-Даби