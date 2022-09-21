Международная автомобильная федерация FIA утвердила календарь на сезон 2023 года, впервые в истории включающий 24 этапа. Это будет самый долгий и насыщенный сезон с момента создания чемпионата.

24 гонки станут рекордным показателем «Формулы-1»: это самое большое количество этапов, проводимых в одном сезоне.

Абсолютной премьерой станет Гран-при Лас-Вегаса, исторические этапы в Монако (28 мая) и в Бельгии (30 июля) сохранили свои позиции. Сезон стартует 5 марта в Бахрейне и финиширует 26 ноября в Абу-Даби.

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«Календарь чемпионата мира «Формулы-1» 2023 года включает 24 этапа, что является ещё одним свидетельством роста и привлекательности этого спорта в мировом масштабе», — отметил в заявлении федерации президент FIA Мохаммед бен Сулайем (Mohammed Ben Sulayem).

«Появление новых трасс и сохранение исторических маршрутов подчеркивает здравый подход Международной автомобильной федерации. Я счастлив, что в 2023 году начнется новая эра захватывающих гонок «Формулы-1», которая будет доступна более широкому кругу болельщиков».

Календарь этапов «Формулы-1» на 2023 год

5 марта: Гран-при Бахрейна

19 марта: Гран-при Саудовской Аравии

2 апреля: Гран-при Австралии

16 апреля: Гран-при Китая

30 апреля: Гран-при Азербайджана

7 мая: Гран-при Майами

21 мая: Гран-при Эмилии-Романьи

28 мая: Гран-при Монако

4 июня: Гран-при Испании

18 июня: Гран-при Канады

2 июля: Гран-при Австрии

9 июля: Гран-при Великобритании

23 июля: Гран-при Венгрии

30 июля: Гран-при Бельгии

27 августа: Гран-при Нидерландов

3 сентября: Гран-при Италии

17 сентября: Гран-при Сингапура

24 сентября: Гран-при Японии

8 октября: Гран-при Катара

22 октября: Гран-при США

29 октября: Гран-при Мехико

5 ноября: Гран-при Бразилии

18 ноября: Гран-при Лас-Вегаса

26 ноября: Гран-при Абу-Даби