Ligue 1 : L’AS Monaco sombre face à l’OGC Nice

Les Monégasques se sont inclinés lourdement face à l’OGC Nice (0-3) ce dimanche après-midi lors du derby de la Côte d’Azur.

Le match : 0-3

Trois jours après une élimination douloureuse en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, l’AS Monaco a concédé une deuxième défaite amère, cette fois face à son voisin et rival l’OGC Nice.

Méconnaissables en première période et incapables de réagir en seconde mi-temps, les hommes de Philippe Clement ont encaissé une deuxième défaite consécutive.

Rapidement menés au score suite à une erreur d’appréciation d’Axel Disasi qui a mal jugé l’ouverture lumineuse de Dante à destination de Terem Moffi, qui en a profité pour inscrire son premier but sous le maillot niçois (0-1, 9′), les Monégasques ont craqué une seconde fois peu avant la demi-heure de jeu.

« J’ai l’AS Monaco dans le cœur » : Christophe Scarlot

Sur une action similaire, c’est cette fois Khephren Thuram qui a lancé dans la profondeur l’international nigérien, auteur d’un doublé (0-2, 26′). Étincelant, le milieu de terrain niçois formé à l’AS Monaco y est allé de son but juste avant la mi-temps, d’une merveille de frappe sur un centre de Moffi (0-3, 43′).

En deuxième période, si Philippe Clement a immédiatement procédé à quatre changements avec les entrées d’Edan Diop, Wissam Ben Yedder, Caio Henrique et Aleksandr Golovin, les Monégasques ne sont jamais parvenus à revenir dans la partie, mettant fin à leur incroyable série en cours (voir le chiffre).

Une semaine douloureuse pour l’AS Monaco, éliminée de la Ligue Europa et vaincue dans le derby de la Côte d’Azur, mais malgré tout toujours sur le podium du championnat. Prochain rendez-vous pour l’ASM, le 5 mars prochain (13h) sur la pelouse de Troyes.

Le fait de match : Diop face à Diop

Le premier est entré en jeu au retour des vestiaires à la place de Chrislain Matsima. Le second a fait son apparition sur la pelouse du Louis II sous les huées de son ancien public à la 77e minute. Pendant plus de vingt minutes, Edan Diop (18 ans) et Sofiane Diop (22 ans) se sont livrés un duel musclé.

Positionnés dans la même zone du terrain, les deux frères ont été à plusieurs reprises au coude à coude pour mettre le pied sur le ballon. Placé à droite de la défense monégasque, le cadet a défendu sur l’aîné, remuant sur le flanc gauche de l’attaque niçoise. Un petit clin d’oeil du destin pour la famille Diop.

Face à Leverkusen et pour les première minutes d’Edan avec l’équipe première, Sofiane était présent dans les gradins pour encourager son petit frère. Ce dimanche, les deux étaient sur la pelouse, pour écrire ensemble leur histoire commune, chacun dans son propre camp.

Le chiffre : 350

Comme le nombre de jours entre ce match face à l’OGC Nice et le déplacement à Strasbourg le 13 mars 2022 (défaite 1-0), dernier match en Ligue 1 où l’AS Monaco n’a pas inscrit au moins un but dans une rencontre.

La phrase : « Nice a su concrétiser toutes ses occasions »

Mohamed Camara : « C’était un match difficile. On voulait gagner ce derby. Mais Nice a su concrétiser toutes ses occasions. Cela nous a coûté cher. À nous de relever la tête dès le prochain match. Le championnat est encore long. On va redoubler d’efforts pour maintenir le cap et bien récupérer. »

En tribune : Le Prince Albert II, Arthur Leclerc et Jim Ratcliffe présents

C’est un Jim Ratcliffe tout sourire qui a assisté à la belle victoire des siens depuis les tribunes du stade Louis II. Dans la course pour le rachat de Manchester United, le président de l’OGC Nice n’a pas manqué une minute du choc au sommet entre les deux voisins azuréens, avec à ses côtés Jean-Claude Blanc, nouveau PDG d’Ineos Sport depuis décembre dernier.

Quelques mètres plus haut, Arthur Leclerc a lui pris la pose avec un maillot de l’AS Monaco floqué du numéro 14. Un soutien de choix pour le club du Rocher, également encouragé par le Prince Albert II présent dans sa loge.

Yōichi Takahashi, créateur d’Olive et Tom, en déplacement en Principauté à l’occasion de la 6e édition du Salon MAGIC qui se déroulait ce week-end au Grimaldi Forum, était lui aussi dans les tribunes du Louis II.

Déjà présents au Centre de Performance à La Turbie samedi pour afficher leur soutien, les Ultras ont fait le show en début de match, en déployant un magnifique tifo accompagné de fumigènes. Un soutien sans faille pendant quatre-vingt-dix minutes malgré la défaite.