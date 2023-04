Le nouvel Ambassadeur de Monaco en Pologne a remis ses Lettres de créance au Président polonais

L’Ambassadeur Lorenzo Ravano et le Président Andrzej Duda ont ensuite abordé plusieurs sujets, tels que la guerre en Ukraine.

C’est au sein du Palais du Belvédère, la Résidence présidentielle à Varsovie, que Lorenzo Ravano, Ambassadeur de la Principauté de Monaco, a remis, au cours d’une cérémonie, ses Lettres de créance à Andrzej Duda, Président de la République de Pologne.

A l’issue de la cérémonie, s’est tenue une audience privée au cours de laquelle le Président polonais a souhaité évoquer la guerre en Ukraine, en rappelant le passé historique de la Pologne vis-à-vis de la Russie.

Lorenzo Ravano, qui avait déjà abordé le sujet du conflit en novembre dernier auprès du Président fédéral de la République d’Autriche, a ainsi rappelé la condamnation par le Prince Albert II de l’agression militaire contre l’Ukraine, ainsi que son appel à un cessez-le-feu et au respect du droit international et de l’intégrité territoriale des Etats.

L’Ambassadeur a également mentionné l’application systématique par la Principauté des sanctions internationales, ainsi que la chaine de solidarité mise en place par la Croix-Rouge Monégasque et la société civile, tant par l’envoi de matériel de secours que par l’accueil en Principauté de nombreux Ukrainiens depuis le début du conflit.

Réaffirmant l’importance qu’accorde le Prince Souverain au multilatéralisme et au rôle de Monaco dans la promotion du respect des droits et des libertés fondamentales au sein des organisations internationales, Lorenzo Ravano a salué la façon dont la Pologne a exercé la présidence en 2022 de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) dans un contexte inédit.

Parmi les sujets également évoqués : le renforcement des relations économiques entre les deux pays, et ce dans plusieurs domaines, tels que la FinTech, l’intelligence artificielle ou le yachting durable. Bien entendu, la question environnementale a été soulevée, à travers la nécessité de coopérer en vue d’effectuer une transition énergétique pérenne. Le Président polonais a par ailleurs salué l’engagement personnel du Prince Albert II et l’action de son Gouvernement en faveur de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique.

A l’issue de la remise des Lettres de créance, et comme le veut la tradition, l’Ambassadeur a déposé une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, Place Piłsudski, lors d’une cérémonie solennelle en présence de la Garnison de Varsovie.