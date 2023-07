Reprise de l’entraînement à l’OGC Nice, rachat de Manchester United… Jim Ratcliffe sur tous les fronts

Le propriétaire du GYM était présent au centre d’entraînement du club lors de reprise de l’entraînement.

Jim Ratcliffe en a profité pour rencontrer Francesco Farioli, le staff et les joueurs, en leur souhaitant le meilleur pour la saison à venir.

Entouré de Dave Brailsford (Directeur du sport chez Ineos), Jean-Claude Blanc (CEO Ineos Sport), Jean-Pierre Rivère (président), Fabrice Bocquet (directeur général) et Florent Ghisolfi (directeur sportif), le propriétaire de l’OGC Nice a découvert le résultat des modernisations impulsées ces derniers mois au centre d’entraînement.

Toujours en course pour le rachat de Manchester United, malgré la concurrence du Qatar, dont l’offre aurait pris une longueur d’avance ces dernières semaines, Jim Ratcliffe a récemment évoqué son offre dans la presse britannique.

Le Qatar finalement favori ?

« Nous avons rencontré les Glazer (propriétaires de Manchester United) plusieurs fois et avons eu de bons échanges, mais au final, c’est à eux que revient la décision. Je pense aussi qu’on y ferait du bon boulot et pour les bonnes raisons.

On ne fait plus de clubs comme Manchester United. C’est comme de l’art ou ce genre de choses qui continuent de prendre de la valeur avec le temps parce qu’elles sont très spéciales et rares. »

Jim Ratcliffe : Le groupe INEOS publie un livre pour les 25 ans du groupe

Lancé depuis novembre dernier, le processus de vente du géant anglais n’a toujours pas trouvé son épilogue. Ces dernières semaines, des rumeurs font échos d’une volonté des Glazer d’entamer des négociations exclusives avec le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani.

Ce dernier a depuis plusieurs semaines transmis une deuxième offre record estimée à 6,5 millards d’euros, pour un contrôle total du club. L’offre de Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice et du Football Club Lausanne-Sport, serait différente, avec une participation majoritaire aux côtés d’actionnaires minoritaires.