Monaco Trott’N’Roll revient pour une 9e édition

L'an dernier, Stéphane Valeri et Flavy Barla, Miss Côte d’Azur 2022, étaient présents pour l'événement - © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Comme chaque année, tout un tas d’animations sont prévues pour l’occasion.

A vos rollers, trotinnettes et autres patins ! Le 16 septembre prochain, le Monaco Trott’N’Roll sera de retour en Principauté dans les Jardins d’Apolline et sur l’allée Lazare Sauvaigo.

De 9 heures à 18 heures, l’événement organisé par la Fondation Flavien proposera des animations pour petits et grands, dont un skate park encadré par des animateurs certifiés. Des cosplayers viendront à la rencontre des participants, pour prendre des photos et échanger. Dès 10 heures du matin, vous pourrez assister à des runs en deux, trois et quatre roues. Le ruban, quant à lui, sera coupé à 11 heures par les autorités présentes, qui donneront un mini discours de bienvenue, avant la photo officielle.

Objectif : sensibiliser à la lutte contre le cancer pédiatrique

A ne pas manquer également : la parade 1 Biker + 1 enfant, à 14h30, pour un joli tour en Principauté. La Fondation prévoit aussi « un bel hommage à nos étoiles » avec les pompiers de Monaco, qui descendront en rappel sur les façades des Jardins d’Apolline.

Un point de restauration familial est prévu sur place. De même, vous pourrez profiter des stands, du show et de plein de jeux variés, le tout en orange, couleur de la Fondation.

Cet événement vise à sensibiliser la population au don du sang, avec le concours du service du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), et au don de moelle osseuse, avec le concours du service du CHU de Nice. Des dons qui peuvent sauver des vies car, pour rappel, la Fondation Flavien et Trott’N’Roll œuvrent pour lutter contre le cancer pédiatrique.

Infos pratiques :