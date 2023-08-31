Monaco Trott’N’Roll – девятый сезон

В прошлом году на мероприятии присутствовали Стефан Валери и Флави Барла, мисс Лазурный берег 2022 – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Как и в прошлые годы, мероприятие пройдет с многочисленными развлечениями.

Готовьте ваши роликовые коньки и самокаты! 16 сентября в Садах Аполлин и на аллее Лазар Совего пройдет очередное мероприятие Monaco Trott’N’Roll.

С 09:00 до 18:00 на мероприятии, организованном Фондом Флавьен, будут предложены развлечения для взрослых и детей, включая скейтпарк с сертифицированными массовиками. Косплееры придут пообщаться и пофотографироваться с участниками события. Начиная с 10 часов утра, пройдут заезды двух-, трех- и четырехколесных участников. В 11 часов представители властей торжественно перережут символическую ленту, поприветствуют посетителей и сделают официальную фотографию.

Детская онкология: призыв к пожертвованиям на новые клинические исследования

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к детской онкологии

В 14:30 по Княжеству пройдет парад «1 байкер + 1 ребенок». Фонд также «отдаст дань уважения нашим звездам» – пожарным Монако – которые спустятся на веревках по фасадам Садов Аполлин.

На месте будет работать семейное кафе. Различные стенды, представления и многочисленные игры будут окрашены в марочный оранжевый цвет Фонда.

Это событие призвано привлечь внимание населения к донорству крови, при поддержке Больничного центра Княгини Грейс (CHPG), и донорству костного мозга, при поддержке отдела больничного комплекса Ниццы. Донорство может спасти жизни, ведь Фонд Флавьен и Trott’N’Roll участвуют в борьбе с детской онкологией.

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