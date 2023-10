La Fête de la Science à Monaco : rendre la science accessible au public

Les enfants on profité des animations, d'une présentation des activités scientifiques et de démonstrations. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Tout la journée de samedi, les jeunes étaient invités à participer à plusieurs activités ludiques sur la Place d’Armes.

Faire de l’adn avec de simples bonbons, mieux comprendre notre corps ou découvrir qui étaient nos ancêtres, voilà ce qu’on pu découvrir plusieurs dizaines de jeunes pendant la Fête de la Science sur la Place d’Armes samedi. Avec un mot d’ordre : celui de la vulgarisation scientifique. « Vulgariser, c’est rendre accessible un discours qui est complexe, scientifique et dédié à un public spécialisé, à la population ou le public. On utilise le moins possible le vocabulaire qu’on utilise en laboratoire », explique William Echavidre, Doctorant au Centre Scientifique de Monaco au micro de Monaco info.

Plusieurs dizaines d’enfants ont profité des différents stands. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Sur la Place d’Armes, aux côtés du CSM étaient présents la Médiathèque, le Musée d’Anthropologique préhistorique ou encore l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN), venue évoquer les deux aires marines protégées que compte la Principauté : celle du Larvotto et celle des Spélugues. « Il faut expliquer ce qu’on est train de faire dans ces aires marines (…) c’est très important pour nous d’être présent aujourd’hui », témoigne Camille Devissi, chargée de projet au sein de l’association.

Les enfants ont ainsi profité de plusieurs animations sur les différents stands de l’événement, pour un moment pédagogique. La première édition de la « Festa d’a Sciença » date de l’an passé.