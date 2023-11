Grand Prix de Las Vegas : Verstappen intouchable, Leclerc brillant

Le triple champion du monde a remporté la course, devant Charles Leclerc et Sergio Perez.

Après Miami et Austin, le troisième Grand Prix de la saison aux États-Unis a livré toutes ses promesses.

Entre la 18e victoire de Max Verstappen (Red Bull), la sublime bataille en piste entre Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull) ou la quatrième place d’Esteban Ocon (Alpine) parti 16e sur la grille, ce Grand Prix de Las Vegas 2023 restera dans les annales.

Une bagarre en piste qu’a apprécié Charles Leclerc

Parti en pole position, Charles Leclerc a été poussé en dehors des limites de la piste dans le premier virage par un Max Verstappen déchaîné. Mais le pilote monégasque n’a rien lâché tout au long de la course et a même raflé la deuxième place à Sergio Perez dans l’ultime tour de course.

« Quelle course ! J’ai pris beaucoup de plaisir. J’aurais évidemment préféré gagner mais deuxième, c’est ce qu’on pouvait viser de mieux, a confié le Monégasque à l’issue du Grand Prix.

Hugo Micallef brille à Las Vegas sous les yeux de Charles Leclerc

C’était chaud au départ, Max (Verstappen) a perdu l’adhérence à l’intérieur et il m’a emmené au large. On avait un super rythme, ce qui m’a permis de revenir sur lui et le passer. On était vraiment solides. Deuxième au terme d’une telle bagarre, c’est quelque chose que j’apprécie. »

Prochain rendez-vous, le week-end prochain à Abu Dhabi pour l’ultime Grand Prix de la saison.