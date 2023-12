YCM Awards – Trophée UBS 2023 : Nico Poons et Noah Garcia récompensés

Ernesto de Marzion, Noah Garcia, le Prince Albert II et Pierre Casiraghi (Photo @Cedric Chebbat)

Pour clôturer l’année 2023 et la célébration des 70 ans du Yacht Club de Monaco, le Prince Albert II de Monaco, président du YCM, a tenu à récompenser les régatiers en leur remettant les YCM Awards – Trophée UBS.

Un rendez-vous marquant dans la vie du club, qui permet également de célébrer l’arrivée des nouveaux membres mais aussi de dévoiler la feuille de route pour la saison à venir. « C’est une soirée très importante pour la vie du club. 2023 a été un cru exceptionnel avec cinq titres de champion du monde, s’est félicité Bernard d’Alessandri, Secrétaire général du Yacht Club de Monaco. C’est l’illustration de la passion qui nous lie avec nos membres. »

Parmi les nommés cette année, de grands noms du Yacht Club de Monaco étaient présents, comme Nico Poons, champion du monde de RC44, Edward Wright, champion du monde de Finn et de 5.5, Leonardo Ferragamo, champion du monde en Swan50, Benoît de Froidmont, victorieux de l’IMA Inshore Challenge, Giangiacomo Serena di Lapigio, champion du monde en Swan36, Vladimir Prosikhin, troisième du championnat du monde de RC44, Graeme Peterson, vice-champion du monde en Swan50 et Joost Schuijff, vainqueur de la Rolex Middle Sea Race (Monohull Line of Honours).

Nico Poons et Noah Garcia, fiertés du YCM

Cette année, le trophée est revenu à Nico Poons, vainqueur en 2009 et qui a enchaîné les nominations au titre de régatier de l’année en 2014, 2015, 2018, 2021 et 2022. Champion du monde de la série RC44 pour la deuxième fois consécutive, Nico Poons a logiquement été décoré. « Je suis très heureux de recevoir ce prix, a-t-il confié. C’est avant tout un travail d’équipe. Je tiens également à saluer les autres nominés qui ont tous des palmarès exceptionnels. »

Les plus jeunes ont également été récompensés lors des YCM Youth Awards 2023. Et pour la troisième fois de sa carrière, le jeune Noah Garcia a remporté le prix. La récompense d’une saison exceptionnelle avec une médaille d’or aux Jeux des Petits Etats d’Europe en ILCA 4 puis une quatrième place au championnat de France en ILCA 6. « J’espère faire encore mieux l’année prochaine. J’ai pour objectif de réaliser une performance au prochain championnat de France et de continuer sur ma lancée. »