Où trouver les meilleures caves à vins à Monaco ?

Un cadeau à faire, un événement à célébrer ou simplement l’envie de partager un verre entre amis ? Voici notre sélections de caves pour les amateurs de bon vin, et pas que…

La plus grand public

Nicolas Monaco Princesse Caroline. C’est LA référence en la matière. Pour tous les prix et toutes les envies. Ouvert tous les jours de la semaine. Propose un service de commandes en ligne et de livraisons à domicile. Parfait pour toutes les occasions sans prise de tête.

Avis de consommateurs :

« Très bon accueil. Conseille des vins au top, on s’est régalé. Recommande vivement. » (Google)

9 rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

Tous les jours, 9h-19h30

© Nicolas Princesse Caroline

La plus mythique

La cave Les Grands Chais Monégasques vous accueille dans un cadre splendide. Créée en 1900, c’est une véritable institution. Elle propose un très large choix de vins et d’alcool rares avec une grande variété de vins du monde : de l’Afrique du Sud à la Nouvelle Zélande, en passant par le Chili. Une cave moderne qui a su garder son authenticité. Dégustation possible sur place.

Avis de consommateurs :

« Le décor à lui seul vaudrait déjà la visite, mais les conseils, la gamme et même les prix arrivent presque à l’éclipser : j’adore ! » (Google)

« Bonne écoute des besoins et propositions adaptées au budget » (Google)

11 Rue Baron de Sainte-Suzanne, 98000 Monaco

Du lundi au samedi, 9h-19h

© Cave Les Grands Chais Monégasques

Les meilleures dégustations

Caves et Gourmandises propose un grand choix d’épicerie fine pour accompagner votre vin. Sur place vous pouvez goûter une grande variété de vins tout en mangeant un bout. Parfait pour lancer une soirée entre amis. La cave propose aussi un service de livraison gratuit sur tout la Principauté.

Avis des clients :

« Un choix incroyable, un service 5 étoiles et beaucoup de bonne humeur. » (Google)

« Propriétaire italien qui nous cuisine des sardines et nous dégustons ses vins. C’est incroyable ! » (Tripadvisor)

25, boulevard Albert 1er 98000 Monaco

Du lundi au samedi, 10h-19h30

© Caves et gourmandises

La plus grande du monde

Bâtie en 1874, la cave à vin de l’Hôtel de Paris est la plus grande cave d’hôtel au monde. C’est sous les jardins de l’Hôtel de Paris qu’elle se cache. 1 500 m² de cave et quelques 350 000 bouteilles, issues de vignobles français et étrangers. Vous y trouvez tout type de vins et même des millésimes datant du XIXe siècle, les plus rares aux monde.

Les visites et dégustation sont privées et se font uniquement sur réservation.

© Benoit Sorre – Monaco Tribune

Pour voyager en Italie

Pour les envies autres que le vin, la Maison du Limoncello sur le Rocher vous propose une grande variété de cette spécialité italienne à base de citron. À ne pas manquer pour tous les amateurs de fraicheur et d’alcools italiens.

Avis des clients :

« Vendeuse souriante, accueillante et disponible pour nous faire déguster plusieurs lemoncello avant de faire notre choix. »

15 Rue Comte Félix Gastaldi, 98000 Monaco

Tous les jours, 10h-19h

© Maison du limoncello

Made in Monaco

Autre liqueur appréciée en Principauté, celle de l’Orangerie ! Made in Monaco, cet alcool à base de bigarades, des oranges amères récoltées en Principauté, s’exporte même à l’étranger. On retrouve l’Orangerie sur les tables des hôtels de la Société des Bains de Mer , mais aussi sur celles de l’hôtel Métropole, du Yacht Club, de l’Automobile Club et des Grands chais monégasques. La liqueur peut être servie en cocktail, mais aussi en apéritif ou en digestif.

Avis des clients :

« Le personnel prend le temps de bien expliquer le processus de création de la liqueur et n’hésite pas à nous faire goûter. » (Google)

« J’en sort conquis et avec un bout de Monaco. Au top ! » (Google)

9 Rue de la Turbie, 98000 Monaco

L’Orangerie à Monaco. DR

5 restaurants où profiter d’un excellent brunch à Monaco