Le migliori cantine a Monaco? Ecco quali sono

Per un regalo, un evento da festeggiare o semplicemente per condividere un bicchiere di vino con gli amici… Ecco la nostra selezione di cantine per gli amanti del buon vino e non solo.

La più famosa

Nicolas Monaco Princesse Caroline. È il punto di riferimento per eccellenza del settore. Per tutte le tasche e tutti i gusti. Aperta tutti i giorni della settimana. Offre la possibilità di ordinare online e consegne a domicilio. Perfetta per quelasiasi occasione.

Cosa dicono i consumatori:

“Accoglienza fantastica. Consigli sul vino top, ci è piaciuto molto. Vivamente consigliato”. (Google)

9 rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

Tutti i giorni. 9:00-19:30

© Nicolas Princesse Caroline

La più leggendaria

Nella cantina Les Grands Chais Monégasques sarete circondati da un’atmosfera incredibile. Costruita nel 1900, è una vera istituzione. Offre una vasta scelta di vini e liquori rari, con un’ampia selezione di vini provenienti da tutto il mondo: dal Sudafrica alla Nuova Zelanda, passando per il Cile. Una cantina moderna che ha saputo conservare la sua autenticità . È possibile fare una degustazione sul posto.

Cosa dicono i consumatori:

“Il posto in sé vale una visita, ma i consigli, la varietà e persino i prezzi sono ancora più straordinari: la adoro!” (Google)

“Ascoltano le esigenze del cliente e consigliano in funzione del budget” (Google)

11 Rue Baron de Sainte-Suzanne, 98000 Monaco

Dal lunedì al sabato, 9:00-19:00

© Cave Les Grands Chais Monégasques

Le degustazioni migliori

Caves et Gourmandises propone un vasto assortimento di prodotti di gastronomia da accompagnare al vino. Mentre mangiate un boccone, potrete degustare un’ampia varietà di vini. Perfetto per iniziare una serata con gli amici. La cantina offre anche un servizio di consegna gratuito in tutto il Principato.

Cosa dicono i clienti:

“Assortimento eccezionale, un servizio a 5 stelle e tanto buon umore”. (Google)

“Proprietario italiano che cucina sardine mentre voi degustate i vini. Spettacolare!” (Tripasvisor)

25, boulevard Albert 1er 98000 Monaco

Dal lunedì al sabato, 10:00-19:30

© Caves et gourmandises

La più grande del mondo

Costruita nel 1874, la cantina dell’Hotel de Paris è la più grande cantina di un hotel al mondo. Nascosta sotto i giardini dell’albergo, si estende su 1.500 m² e conta circa 350.000 bottiglie di vigneti francesi e stranieri. Troverete ogni genere di vino, persino alcune delle annate più rare del mondo risalenti al XIX secolo.

Visite e degustazioni sono private e si effettuano esclusivamente su appuntamento.

© Benoit Sorre – Monaco Tribune

Per viaggiare in Italia

Se non siete interessati solo al vino, la Maison du Limoncello sulla Rocca offre un’ampia varietà della specialità tutta italiana a base di limone. Un indirizzo da non perdere per tutti gli amanti dei liquori italiani e della loro freschezza.

Cosa dicono i clienti:

“Commessa sorridente, accogliente e disponibile. Ci ha fatto assaggiare diversi tipi di limoncello prima di scegliere”.

15 Rue Comte Félix Gastaldi, 98000 Monaco

Tutti i giorni, 10:00-19:00

© Maison du limoncello

Made in Monaco

Altro liquore apprezzato nel Principato è l’Orangerie! Made in Monaco, è realizzato con le arance amare raccolte nel Principato e viene anche esportato all’estero. Trovate l’Orangerie sulle tavole degli hotel della Société des Bains de Mer, ma anche su quelle dell’hotel Métropole, dello Yacht Club, dell’Automobile Club e delle Grands chais monégasques. Il liquore si usa per creare cocktail, ma anche come aperitivo o digestivo.

Cosa dicono i clienti:

“Il personale spiega con attenzione il procedimento di produzione del liquore e non esita a farcelo degustare”. (Google)

“Sono uscito felicissimo e con un pezzetto di Monaco. Fantastico!” (Google)

9 Rue de la Turbie, 98000 Monaco

L’Orangerie a Monaco. DR

