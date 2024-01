Quelles sont les perspectives du Conseil national pour 2024 ?

Les élus travailleront de concert avec le Gouvernement sur des sujets majeurs en Principauté.

Ce jeudi 18 janvier, la presse Ă©tait rĂ©unie au sein du Conseil national pour les traditionnels vĹ“ux de nouvelle annĂ©e. L’occasion pour la PrĂ©sidente de l’HĂ©micycle, Brigitte Boccone-Pagès, d’aborder, aux cĂ´tĂ©s de Franck Lobono, PrĂ©sident de la Commission des IntĂ©rĂŞts Sociaux et des Affaires Diverses, et Fabrice Notari, PrĂ©sident de la Commission des Relations ExtĂ©rieures, les perspectives de l’AssemblĂ©e pour les prochains mois.

A commencer par Moneyval. « Sachez que l’Assemblée continue d’avancer, avec des textes importants en cours d’étude. Je pense à un nouveau volet blanchiment répondant aux exigences de Moneyval. Notre investissement a été sans faille sur ce dossier et nous serons tous d’accord pour espérer que ces efforts amèneront les autorités concernées à le reconnaitre », a-t-elle introduit.

Pierre Dartout : « L’année 2024 sera une année de défis locaux et internationaux »

La Présidente a également formulé le vœu de voir le Conseil national avancer sur des sujets importants, « comme la création attendue du congé maternité pour les travailleurs indépendants, dans le prolongement du texte que nous venons d’adopter sur le congé paternité ou la réforme du droit des sociétés dont le dépôt est très attendu. De nombreux autres sujets seront concernés dans un calendrier législatif que nous préparons, en ce moment même, en lien avec le Gouvernement. »

Les relations avec le Gouvernement « désormais apaisées »

Parmi ces sujets : le nouveau Centre commercial de Fontvieille, la mobilitĂ© et le logement, qui sont presque toujours au cĹ“ur des Ă©changes au sein de l’HĂ©micycle. La PrĂ©sidente a d’ailleurs assurĂ© que des rĂ©unions de travail et des Commissions PlĂ©nières d’Etudes entre le Conseil national et le Gouvernement sont d’ores et dĂ©jĂ programmĂ©es.

Rappelant par ailleurs que, depuis le dĂ©but du mandat, les Ă©lus ont votĂ© plus d’une quinzaine de textes et deux Budgets, Brigitte Boccone-Pagès a confirmĂ© que les relations sont dĂ©sormais apaisĂ©es avec le Gouvernement : « Lorsque nous prenons une position qui peut sembler hardie en demandant au Gouvernement de respecter pleinement les Ă©lus, ce n’est pas un mouvement de forfanterie politique mais bien une demande naturelle de respect de la lettre comme de l’esprit de la Constitution qui sanctuarise l’accord des volontĂ©s entre le Prince et le Conseil National, dans lequel nous sommes le relais des attentes et besoins de la population. Les derniers Ă©pisodes budgĂ©taires en sont la parfaite illustration. Faute d’avoir reçu les rĂ©ponses satisfaisantes sur les questions qui touchent aux grands travaux, Ă la mobilitĂ©, au quartier de Fontvieille ou au logement, un accord fut pourtant trouvĂ©Â : oui, nous votions le Budget primitif pour ne pas bloquer les institutions, mais le Gouvernement allait nous prĂ©senter un premier Budget rectificatif au printemps faisant un point concret sur ces dossiers fondamentaux pour la PrincipautĂ©. (…) Nous nous avancerons d’ici ce premier Budget rectificatif de printemps dans un esprit positif, mais nous veillerons au respect des assurances qui nous ont Ă©tĂ© donnĂ©es en sĂ©ance publique au yeux de tous. »