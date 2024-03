CMB Monaco Master 2024 : La paire Leonel Aguirre/Gonzalo Alfonso triomphe

Les vainqueurs, Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso, ont été récompensés par le Prince Albert II (Photo © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger)

Le duo hispano-argentin a remporté le tournoi dimanche après-midi face à la paire Maximiliano Arce/Franco Dal Bianco (6/4, 6/3), sous les yeux du Prince Albert II.

Les « Magicos » continuent d’être inarrêtables. Avec 10 victoires en 10 matchs sans perdre un seul set, Tolito Aguirre et Gonzalo Alfonso réalisent un début de saison étincelant et l’ont confirmé en brillant en Principauté après avoir remporté l’Open de Puebla.

Au terme d’une finale haletante et équilibrée avec sept breaks dans le premier set, les deux vainqueurs ont profité des quelques erreurs de Maximiliano Arce et Franco Dal Bianco pour faire la différence, notamment grâce à un break dans le premier jeu du deuxième set.

Une finale splendide avec des points incroyables

Plus relâchés dans leur jeu, Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso ont montré cette magie qui les caractérise avec des coups venus d’ailleurs et ont logiquement fini par remporter la finale avec un nouveau break de service dans le neuvième jeu.

De quoi enflammer la piste et le public, au pied du légendaire Casino de Monte-Carlo. Prochain rendez-vous désormais pour le circuit A1, à Santiago, au Chili, du 15 au 21 avril prochain.