Exposition artistique d’un passé tragique au château Doria à Dolceaqua

Intitulée « Un destin, aux sources de la tragédie », l’exposition sera ouverte au public du 9 mars au 2 avril.

Organisé par le comité monégasque de l’Association internationale des arts plastiques (AIAP) auprès de l’Unesco, « Un destin, aux sources de la tragédie » sera exposé au château Doria, à Dolceaqua. Comme l’indique l’association, cette présentation artistique prend son inspiration dans « l’histoire romanesque qui lie la Principauté Monégasque à la commune de Dolceaqua à la fin du XVème siècle et suivant le sombre destin de Bartolomeo Doria », tout en ajoutant, « nous souhaiterions aborder ce court rapprochement historique qui bonifient les relations entre les deux partis (Gibelins et Guelfes) à travers le genre de la tragédie ».

Stefania Angelini, présidente de l’AIAP, soutient également, « la tragédie nous instruit à travers une histoire, un récit individuel. C’est à la suite d’expériences de vie frappantes et de choix radicaux qui en découlent, en transgressant une règle qui maintient les relations humaines au sein de la société et en se portant responsable d’une faute qui est toujours politique ou morale que le héros fait basculer en un instant le destin de toute une population ».

« Le lieu d’exposition, le château des Doria, dont l’architecture restante nous engage immédiatement au sein d’un décor théâtral » accueillera durant trois semaines, des artistes locaux comme Christine Franceschini, Christian Giordan, Agnès Jennepin, ou encore Bolonie Shuhaibar et de bien d’autres. L’exposition d’arts visuels « Un destin, aux sources de la tragédie » sera vernie, le 9 mars à 11 heures.

Par ailleurs, il est bon de rappeler le passé étroitement lié entre Monaco et Dolceaqua en Italie. Les deux cités se prêtaient serment pour la première fois en 1523. Plus récemment, le 3 novembre 2023, à l’occasion du cinquième centenaire, la ville de Monaco et celle de Dolceacqua se jumelaient en présence de la Princesse Charlène.