INEOS de Sir Jim Ratcliffe acquiert les actifs pétrochimiques de TotalEnergies à Lavera

Un communiqué de presse du groupe INEOS a annoncé l’acquisition de Naphtachimie, Gexaro et Appryl, qui étaient auparavant des joint-ventures à 50/50 entre le groupe et TotalEnergies, à Lavera, dans le sud de la France.

Bien que le communiqué de presse soit daté du 1er avril, cette importante acquisition n’est pas un poisson d’avril, car elle représente un grand pas en avant pour le groupe INEOS du résident monégasque Sir Jim Ratcliffe.

Le groupe vient de finaliser l’acquisition, annoncée l’été dernier, de la participation de 50 % de TotalEnergies dans Naphtachimie (vapocraqueur de 720 kilotonnes par an), Appryl (300 kt/an de polypropylène), Gexaro (270 kt/an d’activité aromatiques) et 3TC (stockage de naphta, joint-venture (coentreprise) à 50/50 entre Petroineos et TotalEnergies). Il s’agissait auparavant de joint-ventures entre les deux sociétés. Un certain nombre d’autres actifs d’infrastructure faisaient partie de l’accord, notamment une partie du réseau de gazoducs d’éthylène de TotalEnergies en France.

Le groupe INEOS va maintenant intégrer les activités, les actifs et les infrastructures pétrochimiques de Naphthachimie, Gexaro et Appryl au sein d’INEOS Olefins & Polymers South à Lavera, dans le sud de la France. Gexaro, qui est situé sur le site de la raffinerie de Lavera, continuera d’être exploité par Petroineos.

Xavi Gros, PDG d’INEOS Olefins & Polymers South, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir finalisé aujourd’hui l’acquisition des actifs pétrochimiques de TotalEnergies à Lavera. Il s’agit d’une avancée majeure pour les activités d’INEOS en France et en Europe du Sud. Nous allons maintenant intégrer pleinement ces atouts et renforcer la compétitivité de notre offre ».

