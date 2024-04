L’AS Monaco Basket dispose d’une billetterie innovante grâce à une intelligence artificielle

Depuis juillet 2023, Wiremind, gestionnaire de data web, est le partenaire exclusif de la billetterie de la Roca Team.

« Eventori » c’est le nom de cette innovation qui permet à l’AS Monaco Basket d’avoir une billetterie novatrice. Propulsée par Wiremind, cette technologie basée sur l’intelligence artificielle permet une gestion efficace des ventes de billets en direct, améliorant ainsi l’expérience des spectateurs.

Il y a une semaine, Wiremind tirait un premier bilan de ce partenariat sur LinkedIn et voici ce qui en découle : « Augmentation significative de 50 % des ventes de billets et des revenus de billetterie, amélioration de l’expérience des fans grâce à une interface de billetterie personnalisée et adaptée aux mobiles et une intégration et un support sans faille, grâce à une excellente relation avec l’équipe ».

Grâce à Eventori et son intelligence artificielle, la billetterie est parfaitement maîtrisée tout en étant automatisée. La Roca Team joue donc dans une salle Gaston Médecin où le remplissage est optimisé pour accueillir un maximum de spectateurs.

C’est une solution qui profite à tous les acteurs du club, du supporter aux dirigeants. Si la salle est remplie, l’ambiance est là et par la suite les résultats sportifs suivent. Ainsi, par la même occasion, le club optimise ses revenus de billetterie en évitant les potentiels manques à gagner.

Eventori fait preuve d’une innovation technologique efficace pour le club de la Principauté qui se démarque de tous ses concurrents grâce à ce management à la pointe de la perfection.