MEB : les résultats et nouveaux objectifs approuvés par son Assemblée Générale

Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB ; S.E. Pierre Dartout, Ministre d'État ; Michel Dotta, Président du MEB ; Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Économie. © MEB / P. H. Sébastien Darrasse

Le 28 mars dernier, le Monaco Economic Board (MEB) a tenu son Assemblée Générale pour présenter son bilan de l’année dernière mais aussi le programme de 2024. Voici ce qui en est ressorti.

Au cœur de l’Hôtel Hermitage, nombreuses étaient les personnalités présentes. Le Ministre d’État S.E. M. Pierre Dartout, Guillaume Rose et Justin Highman, respectivement Directeur Général Exécutif et Directeur Général Adjoint, mais aussi le nouveau Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie Pierre-André Chiappori, ont pris la parole devant les membres du MEB.

Un bilan très concluant pour 2023

L’année dernière a été un véritable succès pour le MEB. Dans son discours d’ouverture, le Président Michel Dotta, commence par féliciter son équipe pour leur précieux travail tout au long de l’année, amenant à des résultats “de mieux en mieux et de plus en plus” souligne-t-il. Il insiste également sur les domaines d’avenir comme l’intelligence artificielle, où il est important d’attirer de nouveaux talents.

Plus de 50 projets économiques ont été menés à Monaco comme à l’international, avec notamment des missions en Belgique, aux Pays-Bas et à Djibouti. La création des conférences en anglais ainsi que le lancement du nouveau site internet ont également été mentionnés dans ce bilan.

Les membres du MEB ont approuvé les comptes 2023 ainsi que le Rapport moral de l’association. © MEB / P. H. Sébastien Darrasse

Une année 2024 tout aussi prometteuse

La saison commence fort pour le MEB. En janvier, le déplacement à Riyad (Arabie saoudite) a réuni 43 entreprises monégasques pour échanger et signer des accords concrets avec le monde des affaires saoudien.

Durant les conférences à venir, les différents intervenants de grande qualité aborderont des sujets tels que les prévisions macroéconomiques, le sport business, l’intelligence artificielle ou encore la propriété intellectuelle.

Enfin, pour optimiser les interactions de la « Team Monaco », une initiative regroupant les entités publiques et privées chargées de promouvoir la Principauté à l’international, un nouvel agenda partagé a été créé.

Un effectif grandissant

Côté membership, le MEB attire « plus que jamais » puisque le nombre d’adhérents ne fait qu’augmenter. Aujourd’hui, l’association compte 652 entreprises membres, soit une progression de près de 20% depuis 2019.

On note également la première prise de parole en publique de Pierre-André Chiappori, qui se dit optimiste pour l’avenir notamment grâce à la participation croissante et significative des femmes dans le monde du travail.

À l’issue de l’assemblée, les représentants ont rejoint plus de 320 membres du MEB, invités pour le 48e Rendez-vous des Adhérents. Une rencontre incontournable pour nourrir et développer leur réseau d’affaires, qui s’est déroulée dans la prestigieuse Salle Belle Époque de l’hôtel.