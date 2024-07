La Princesse Caroline auprès du Lions Club de Monaco pour la première édition du « Tour de l’Espoir Monaco »

L’argent récolté a servi à soutenir deux associations importantes qui luttent contre le cancer.

La toute première édition du « Tour de l’Espoir Monaco » organisé par le Lions Club de Monaco a eu lieu ce mois de juin. Le but ? Récolter des bénéfices pour la Fondation Flavien et l’Association Enfance et Cancer, unis dans la recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares ou inconnues. Le pilote de F1 Thierry Boutsen et Raul Marchisio, pilote de rallye, étaient d’ailleurs présents en tant que parrains. Mais l’invité surprise, c’était bien la Princesse Caroline de Monaco !

La Princesse Caroline de Monaco en compagnie des membres du Lions Club de Monaco

Remise des chèques, Raul Marchisio pour l’association Hubert Gouin Enfance et Cancer et Denis Maccario pour la Fondation Flavien avec membres du Lions Club de Monaco

Un événement en 3 phases

Le vendredi 28 juin 2024, une soirée de gala a été organisée dans la salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage, mais aussi une riche tombola pour la bonne cause. Ensuite, 7 super cars ont pris place sur la Place du Casino, samedi 29 juin, afin de proposer au public des tours payants du circuit de F1, s’ajoutant à la cagnotte des fonds récoltés. C’est d’ailleurs ce moment là qu’a choisi la Princesse Caroline pour rendre visite au « Tour de l’Espoir Monaco » afin de témoigner son intérêt aux actions menées par le club. Et le dimanche 30 juin, une quinzaine de super cars sont parties du Sporting d’Eté pour se rendre au Col de Turini à l’occasion d’un déjeuner des participants.

À la fin de la manifestation, 9 000 euros ont été reversés à la Fondation Flavien et la même somme pour l’association Cancer Enfance grâce aux sponsors et partenaires. Et le rendez-vous est déjà pris pour le Tour de l’Espoir 2025 !