Les étoiles montantes de la gymnastique française sont en stage à Monaco

Depuis le début de la semaine, la Principauté accueille douze jeunes gymnastes, membres des équipes de France espoir et junior, pour un stage d’entraînement intensif. Ces talents, âgés de 12 à 15 ans, s’exercent dans la salle de gymnastique Princesse Stéphanie, un lieu prestigieux où elles affinent leur technique sous l’œil attentif de leurs entraîneurs.

Les jeunes athlètes françaises suivent un programme très rigoureux, avec trois à six heures d’entraînements quotidiens, six jours sur sept. Leur discipline et leur passion ont déjà permis de beaux résultats, notamment lors des derniers Championnats d’Europe juniors à Rimini, en Italie, où quatre des gymnastes présentes à Monaco ont raflé huit médailles et quatre titres européens.

Parmi elles, la jeune Elena Colas, âgée de seulement 14 ans, s’est particulièrement distinguée. Elle a décroché le titre de championne d’Europe au classement général par équipes, ainsi qu’en individuel. En outre, Elena a remporté la médaille d’or aux barres asymétriques et une médaille de bronze au saut de cheval, confirmant son statut de future athlète de très haut niveau.

« C’est un bout de travail accompli. Cette année, c’était vraiment mon objectif. Il y a les Jeux Olympiques, mais en junior, l’objectif principal reste les Championnats d’Europe. J’étais super contente d’y participer et encore plus d’avoir fait ces résultats-là », s’est-elle exprimée au micro de Monaco Info.

Elena Colas, 14 ans, sur les barres asymétriques © Stéphane Danna / Direction de la Communication

Cette préparation à Monaco constitue une étape cruciale pour les Françaises en vue du prochain grand rendez-vous : le Festival olympique de la jeunesse européenne en 2025. Ce tournoi sera l’occasion pour ces jeunes prodiges de continuer à se mesurer aux meilleurs espoirs européens et de consolider leur place parmi l’élite de la gymnastique mondiale.

Les regards sont déjà tournés vers l’avenir, où ces jeunes talents pourraient bien devenir les nouvelles pépites de l’équipe de France lors des futurs Jeux Olympiques.

Un stage observé par le Femina Sports Monaco

Ce stage n’est pas seulement bénéfique pour les jeunes talents français. La rencontre avec les gymnastes locales a été très enrichissante pour le club du Femina Sports de Monaco. Les jeunes athlètes monégasques ont pu observer et s’inspirer des techniques et de l’intensité des entraînements de leurs homologues français, ce qui pourrait marquer un tournant dans leur propre développement.

« C’est très bénéfique car elles peuvent voir les techniques de travail, l’ambiance, le niveau et il y aussi un échange qui se fait entre elles. Certaines espèrent peut-être entrer en équipe de France », explique Kimberly Arnulf, Directrice du Femina Sports Monaco, toujours au micro de Monaco Info.

Les jeunes athlètes françaises dans la salle de gymnastique Princesse Stéphanie © Stéphane Danna / Direction de la Communication

