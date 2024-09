Sécurité alimentaire : des établissements du Rocher sanctionnés

Cinq établissements sur les six contrôlés n’ont pas respecté les DLC, la température de conservation des aliments et certaines règles concernant le droit du travail.

Le Rocher a connu ce vendredi une vaste opération de contrôle, peut-on lire dans un communiqué partagé par le parquet général. Coordonnés et supervisés par ce dernier, les services de la Sûreté publique, de la Direction du travail et de la Direction de l’action sanitaire ont contrôlé six établissements de bouche à Monaco-Ville. Certains avaient déjà fait l’objet d’une fermeture administrative par le passé.

Si aucun manquement n’a été constaté dans l’un des établissements inspectés, les autres ont révélé des infractions aux règles du droit du travail, ainsi que des dépassements des dates limites de consommation (DLC) de certains produits. Des problèmes de conservation ont également été signalés, avec des aliments maintenus à une température trop élevée.

En conséquence, les produits mal conservés ont été détruits sur place et des procès-verbaux ont été dressés pour les différentes infractions constatées. Une enquête préliminaire a également été ouverte par la Sûreté publique pour infraction à la loi sur la sécurité alimentaire.